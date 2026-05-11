Да ли је управо почео пад Кира Стармера?

Два члана Владе Уједињено Краљевство поднијела су оставку, позвавши премијера Кир Стармер да учини исто и одступи са функције.
Како јавља Скај њуз, први је оставку поднио нижи члан владе Том Ратланд, парламентарни приватни секретар (Парламентарни приватни секретар – ППС), функција позната и као „министарски носач торби“, министарки заштите животне средине Еми Рејнолдс.
Ратланд је на мрежи Икс написао: „Са жаљењем сматрам да би премијер сада требало да одреди распоред свог одласка и да се изабере нови лидер који ће водити Лабуристичку партију и земљу.“
Више од 50 лабуристичких посланика сада позива Стармера да поднесе оставку.
Сали Џејмсон, која обавља функцију парламентарног приватног секретара у Министарству унутрашњих послова, такође је ексклузивно изјавила за Скај њуз да би Стармер требало да оде, али она још није поднијела оставку у влади.
„Са жаљењем осјећам да би премијер сада требало да одреди јасан распоред свог одласка у септембру или убрзо након тога“, рекла је она.
Убрзо је и други члан владе поднио оставку и позвао Стармера да напусти функцију.
Џо Морис, који је парламентарни приватни секретар министру здравља Весу Стритингу, изјавио је:
„У најбољем је интересу земље и партије да премијер одреди брз распоред одласка како би се осигурало да нови лидер буде на функцији, поврати повјерење јавности и омогући да влада испуни обавезе које је преузела.“
Он је трећи парламентарни приватни секретар који је у размаку од неколико минута позвао Стармера да оде.
Уредница политичке рубрике Скај њуз, Бет Ригби, каже да јој ово „изгледа као прилично координисан напор“.
Ове оставке долазе након катастрофалних резултата на локалним изборима прошле седмице, на којима су лабуристи изгубили више од 1.000 одборничких мјеста, док је десничарска партија Реформ УК остварила историјски успјех.
Поред унутрашњих побуна, Стармер се суочава са критикама због слабог економског раста и контроверзног именовања Питер Менделсон за амбасадора у Сједињене Америчке Државе.
(Телеграф)
