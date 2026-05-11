Макрон изгубио живце на самиту, прекинуо говор због публике

11.05.2026 19:43

Фото: Tanjug/AP/Brian Inganga

Француски предсједник Емануел Макрон јако се изнервирао и изгубио живце током самита „Африка напред“ у Најробију.

Макрону је засметала галама, бука и вика у сали у којој се одржавао самит.

Инцидент се догодио док су афрички говорници на сцени расправљали о политичким питањима.

Француски предсједник је онда преузео ствар у своје руке и покушао да их умири.

– Хеј! Хеј, хеј. Извините, момци, али немогуће је говорити о култури када су овакви људи овде – викао је Макрон, док је поступак назвао непоштовањем, преноси Блиц.

Макрон је предложио да они који не желе да наставе разговор оду у одвојене просторије или напусте салу.

