Макрон изгубио живце на самиту, прекинуо говор због публике

Француски предсједник Емануел Макрон јако се изнервирао и изгубио живце током самита „Африка напред“ у Најробију.
Макрону је засметала галама, бука и вика у сали у којој се одржавао самит.
Инцидент се догодио док су афрички говорници на сцени расправљали о политичким питањима.
🔴 KENYA 🇰🇪: le président français Macron demande le silence face aux interruptions du public à l'Université de Nairobi.— France-AfriqueMÉDIA (@FranceAfrique23) May 11, 2026
Le président français, Emmanuel Macron interrompt un orateur et prend le micro pour demander le silence au public lors du sommet Africa Forward à Nairobi,… pic.twitter.com/KShdXprjiC
Француски предсједник је онда преузео ствар у своје руке и покушао да их умири.
– Хеј! Хеј, хеј. Извините, момци, али немогуће је говорити о култури када су овакви људи овде – викао је Макрон, док је поступак назвао непоштовањем, преноси Блиц.
Макрон је предложио да они који не желе да наставе разговор оду у одвојене просторије или напусте салу.
