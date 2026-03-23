Јанша поручио Макрону: Не тако брзо

Аутор:АТВ
23.03.2026
16:10
Коментари:0
Француски предсједник Емануел Макрон честитао је на друштвеним мрежама Роберу Голову на освојеном првом мјесту на парламентарним изборима у Словенији.
"Искрене честитке, уважени Роберте Голобе, поводом освојеног првог мјеста на парламентарним изборима, које свједочи о повјерењу Словенаца у европски, демократски и прогресивни правац.Заједно ћемо се трудити ка Европи која остаје верна својим вредностима и која је суверенија и јача", написао је Макрон на Иксу.
Предсједник Словеначке демократске странке Јанес Јанша одреаговао је на његову објаву кратко му поручивши: Не тако брзо, Емануеле Макроне.
Not so fast, @EmmanuelMacron https://t.co/SG7u76SaL0— Janez Janša (@JJansaSDS) March 23, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
8 ч0
Регион
10 ч1
Најновије
Најчитаније
18
43
18
40
18
32
18
29
18
22
Тренутно на програму