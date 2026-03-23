Јанша поручио Макрону: Не тако брзо

АТВ

23.03.2026

16:10

Фото: Tanjug / AP / Denes Erdos

Француски предсједник Емануел Макрон честитао је на друштвеним мрежама Роберу Голову на освојеном првом мјесту на парламентарним изборима у Словенији.

"Искрене честитке, уважени Роберте Голобе, поводом освојеног првог мјеста на парламентарним изборима, које свједочи о повјерењу Словенаца у европски, демократски и прогресивни правац.Заједно ћемо се трудити ка Европи која остаје верна својим вредностима и која је суверенија и јача", написао је Макрон на Иксу.

Предсједник Словеначке демократске странке Јанес Јанша одреаговао је на његову објаву кратко му поручивши: Не тако брзо, Емануеле Макроне.

