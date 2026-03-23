Јанши један мандат мање од Голоба, ова партија би могла да одреди владу Словеније

Аутор:АТВ
23.03.2026
08:09
Коментари:1
СДС и либерални Покрет Слобода (ГС) били су изједначени на парламентарним изборима у Словенији у недјељу, према прелиминарним резултатима државне изборне комисије заснованим на већини пребројаних гласова.
Ниједна странка, чак ни уз постојеће коалиционе партнере, није изгледала као да може осигурати потребних 46 мандата за већину у парламенту од 90 мјеста, што мање странке које пређу праг од четири одсто, даје потенцијал да одлучују о будућој влади.
На основу 99,45 посто пребројаних гласова, ГС је освојио 29 мандата, тијесно испред СДС-а са 28 мандата.
Заједно с партнерским странкама, ГС предвођен актуелним премијером Робертом Голобом имао би 40 посланика, док би СДС, који предводи бивши премијер Јанез Јанша, имао 43 мандата.
Кључна странка ће, како се чини, на крају бити Resni.ca, десничарска и популистичка партија која би, према својим идеалима, била ближа партнерству с Јаншиним СДС-ом, чиме би ова странка дошла до потребне већине за формирање власти.
"Сви смо указали повјерење једној странци, без обзира у шта вјерујемо. Сви заслужујемо будућност и ја сам овдје сада да кажем да ћемо с овим мандатом учинити све да ту будућност учинимо бољом за све наше грађане", рекао је Голоб својим присталицама након што су прелиминарни резултати показали предност ГС-а.
Јанша, који се кандидовао за четврти мандат на мјесту премијера, оптужио је изборну комисију за неправилности у бројању, тврдећи да је његов надзорни тим уочио неслагање од 50.000 гласова за СДС.
"Позивам одговорне у државној изборној комисији, оне који управљају компјутерским програмом, да схвате да ћу поново пребројати сваки глас са свих бирачких мјеста ако се за то организујемо", рекао је локалној телевизији.
Оба табора су поручила да ће избори одредити будући правац Словеније. Под Голобом, земља је водила либералну, проевропску политику усмјерену на друштвене реформе, док Јанша жели увести порезне олакшице за компаније и смањити финансирање невладиних организација, социјалне помоћи и медија.
Голоб је ускладио словенску спољну политику с европским државама које подржавају независну палестинску државу, док би Јанша, савезник мађарског премијера Виктора Орбана и присталица америчког предсједника Доналда Трампа, промијенио међународно усмјерење земље, пише Кликс.
Регион
3 ч1
Регион
11 ч0
Регион
14 ч0
Сцена
19 ч1
Регион
3 ч1
Регион
11 ч0
Регион
14 ч0
Регион
17 ч0
Најновије
Најчитаније
