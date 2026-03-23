Logo
Large banner

Јанши један мандат мање од Голоба, ова партија би могла да одреди владу Словеније

Аутор:

АТВ

23.03.2026

08:09

Коментари:

1
Фото: Tanjug / AP / Denes Erdos

СДС и либерални Покрет Слобода (ГС) били су изједначени на парламентарним изборима у Словенији у недјељу, према прелиминарним резултатима државне изборне комисије заснованим на већини пребројаних гласова.

Ниједна странка, чак ни уз постојеће коалиционе партнере, није изгледала као да може осигурати потребних 46 мандата за већину у парламенту од 90 мјеста, што мање странке које пређу праг од четири одсто, даје потенцијал да одлучују о будућој влади.

ГС један мандат више

На основу 99,45 посто пребројаних гласова, ГС је освојио 29 мандата, тијесно испред СДС-а са 28 мандата.

Заједно с партнерским странкама, ГС предвођен актуелним премијером Робертом Голобом имао би 40 посланика, док би СДС, који предводи бивши премијер Јанез Јанша, имао 43 мандата.

Кључна странка ће, како се чини, на крају бити Resni.ca, десничарска и популистичка партија која би, према својим идеалима, била ближа партнерству с Јаншиним СДС-ом, чиме би ова странка дошла до потребне већине за формирање власти.

"Сви смо указали повјерење једној странци, без обзира у шта вјерујемо. Сви заслужујемо будућност и ја сам овдје сада да кажем да ћемо с овим мандатом учинити све да ту будућност учинимо бољом за све наше грађане", рекао је Голоб својим присталицама након што су прелиминарни резултати показали предност ГС-а.

Јанша, који се кандидовао за четврти мандат на мјесту премијера, оптужио је изборну комисију за неправилности у бројању, тврдећи да је његов надзорни тим уочио неслагање од 50.000 гласова за СДС.

"Позивам одговорне у државној изборној комисији, оне који управљају компјутерским програмом, да схвате да ћу поново пребројати сваки глас са свих бирачких мјеста ако се за то организујемо", рекао је локалној телевизији.

Оба табора су поручила да ће избори одредити будући правац Словеније. Под Голобом, земља је водила либералну, проевропску политику усмјерену на друштвене реформе, док Јанша жели увести порезне олакшице за компаније и смањити финансирање невладиних организација, социјалне помоћи и медија.

Голоб је ускладио словенску спољну политику с европским државама које подржавају независну палестинску државу, док би Јанша, савезник мађарског премијера Виктора Орбана и присталица америчког предсједника Доналда Трампа, промијенио међународно усмјерење земље, пише Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Janez Janša

Robert Golob

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Избори у Словенији: Странка Роберта Голоба води за 0,67 одсто

Регион

Избори у Словенији: Странка Роберта Голоба води за 0,67 одсто

3 ч

1
Дајковић за АТВ: Црна Гора није слободна

Регион

Дајковић за АТВ: Црна Гора није слободна

11 ч

0
Избори у Словенији

Регион

Затворена биралишта у Словенији, излазне анкете: Голоб први, Јанша на другом мјесту

14 ч

0
Пјевач Тони Цетински

Сцена

Тони Цетински на концерту у Словенији "прозивао" Србе! Тражио публици да се преброје

19 ч

1

Више из рубрике

Избори у Словенији: Странка Роберта Голоба води за 0,67 одсто

Регион

Избори у Словенији: Странка Роберта Голоба води за 0,67 одсто

3 ч

1
Дајковић за АТВ: Црна Гора није слободна

Регион

Дајковић за АТВ: Црна Гора није слободна

11 ч

0
Избори у Словенији

Регион

Затворена биралишта у Словенији, излазне анкете: Голоб први, Јанша на другом мјесту

14 ч

0
Аутобус превоз

Регион

Хаос у аутобусу: Дјевојка ударила возача у главу због мјеста

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

35

Детаљи несреће на аеродрому: Пилот и копилот подлегли повредама

10

32

Хапшење у Бањалуци: "Пала" два лица због крађе аута, возила враћена власницима

10

23

Здравко Чолић саслушан у тужилаштву

10

19

Пеулић: Данас ћемо одлучити о даљим корацима

10

16

НЕ ТРЕБА ВАМ ЛАЈФ КОУЧ, ТРЕБА ВАМ ОВА ПРЕДСТАВА

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner