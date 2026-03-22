Хаос у аутобусу: Дјевојка ударила возача у главу због мјеста

АТВ

22.03.2026

17:11

Коментари:

0
Аутобус превоз
Фото: Jen/Pexels

Полиција у Славонском Броду уручила је прекршајни налог жени (25) која је, због несугласица око сједећих мјеста у аутобусу викала и галамила на возача (58), а потом га ударила по глави, саопштено је из Полицијске управе бродско-посавске.

Како се додаје у саопштењу, полицијски службеници Полицијске постаје Славонски Брод с Испоставом Врпоље су у петак (20. марта) око 20.15 сати запримили дојаву о нарушавању јавног реда и мира на аутобуској станици у Славонском Броду.

– Утврђено је да је 25-годишњакиња, због несугласица око сједећих мјеста у аутобусу, нарушавала јавни ред и мир виком и галамом на 58-годишњег возача, а потом га и физички напала (задала му ударац по глави) – појашњава се у саопштењу.

Како се додаје, возач није задобио видљиве повреде те је одбио понуђену љекарску помоћ.

– Полицијски службеници су 25-годишњакињи уручили прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о прекршајима против јавног реда и мира – закључено је у саопштењу Полицијске управе бродско-посавске.

