Хаос у аутобусу: Дјевојка ударила возача у главу због мјеста

Аутор:АТВ
22.03.2026
17:11
Коментари:0
Полиција у Славонском Броду уручила је прекршајни налог жени (25) која је, због несугласица око сједећих мјеста у аутобусу викала и галамила на возача (58), а потом га ударила по глави, саопштено је из Полицијске управе бродско-посавске.
Како се додаје у саопштењу, полицијски службеници Полицијске постаје Славонски Брод с Испоставом Врпоље су у петак (20. марта) око 20.15 сати запримили дојаву о нарушавању јавног реда и мира на аутобуској станици у Славонском Броду.
– Утврђено је да је 25-годишњакиња, због несугласица око сједећих мјеста у аутобусу, нарушавала јавни ред и мир виком и галамом на 58-годишњег возача, а потом га и физички напала (задала му ударац по глави) – појашњава се у саопштењу.
Како се додаје, возач није задобио видљиве повреде те је одбио понуђену љекарску помоћ.
– Полицијски службеници су 25-годишњакињи уручили прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о прекршајима против јавног реда и мира – закључено је у саопштењу Полицијске управе бродско-посавске.
