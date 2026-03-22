Ова 3 знака доживјеће издају у посљедњој недјељи марта

Аутор: АТВ
22.03.2026
16:19
Крај марта доноси снажне емотивне турбуленције које неће сви поднијети лако. Посљедњи дани овог мјесеца носе разоткривање истине, суочавање са реалношћу и болна сазнања која мијењају однос из коријена.
Астролошки утицаји у овом периоду појачавају сумње, несигурност и неизговорене проблеме, па оно што је дуго било „испод површине“ сада излази на видјело. За три знака посебно, ово може значити суочавање са разочарањем или чак издају.
За Близанце, посљедња недјеља марта доноси преиспитивање односа у којем се већ неко вријеме осјећа нестабилност. Комуникација, која им је иначе јача страна, сада може постати извор проблема.
Постоји могућност да сазнају нешто што ће их изненадити – поруку, признање или понашање партнера које мијења њихову слику о вези. Ово је тренутак када ће морати да одлуче да ли желе да наставе даље или да ставе тачку.
Ваге, које теже хармонији и балансу, биће суочене са ситуацијом која их избацује из равнотеже. Могуће је да партнер покаже друго лице или да се открије нешто што је дуго било скривено.
Највећи изазов за Ваге биће доношење одлуке – да ли да опросте и покушају да поправе однос или да коначно ставе себе на прво мјесто. Емоције ће бити јаке, али и истина јаснија него икад.
Рибе су познате по својој интуицији, али овог пута би могле игнорисати унутрашњи глас све до тренутка када постане касно. Посљедња недјеља марта доноси разоткривање нечега што ће их дубоко погодити.То може бити издаја повјерења, неискреност или скривена истина која излази на површину. Ипак, иако болан, овај тренутак може бити и ослобађајући – прилика да се ослободе односа који им више не доноси сигурност.
За ова три знака, крај марта неће бити лак, али ће бити важан. Издаја, ако се догоди, неће бити само крај једног односа – већ почетак новог поглавља у којем ће јасније знати шта желе и шта заслужују.
Понекад је управо разочарање оно што нас покрене да направимо промјену коју смо дуго одлагали.
