Сутра су Младенци: Ево шта никако не смијете да једете

Аутор:АТВ
21.03.2026
12:20
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници сутра обиљежавају дан Светих 40 мученика Севастијских, Младенце, а за оне који су се вјенчали у посљедњих годину дана, овај празник је веома важан.
Празник Младенци дубоко је повезан са вјеровањем народа, а парови који су у брак ступили након 22. марта прошле године, сутра дочекују госте и примају дарове, како би их пратили љубав и стабилност у заједничком животу.
На сутрашњи дан посебно је важно да у дому влада мир и радост, јер се на Младенце отвара судбина брака.
Један од обичаја који се још увијек поштује јесте прављење 40 младенчића, колача.
Они се праве од пшеничног брашна, премазују се медом и нуде свим гостима, а симболизују дуг, срећан и сладак брачни живот.
Осим младенчића, сутра ваља јести мед, кувану коприву и зеље, јер се сматра да се тако чисти крв, а занимљиво је то што је вјерује да на сутрашњи празник не треба јести ништа "младо".
Како је у току Младенаца увијек Васкршњи пост, и трпеза треба бити посна.
