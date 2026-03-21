Logo
Large banner

Сутра су Младенци: Ево шта никако не смијете да једете

Аутор:

АТВ

21.03.2026

12:20

Коментари:

0
Сутра су Младенци: Ево шта никако не смијете да једете
Фото: Pexels

Српска православна црква и њени вјерници сутра обиљежавају дан Светих 40 мученика Севастијских, Младенце, а за оне који су се вјенчали у посљедњих годину дана, овај празник је веома важан.

Празник Младенци дубоко је повезан са вјеровањем народа, а парови који су у брак ступили након 22. марта прошле године, сутра дочекују госте и примају дарове, како би их пратили љубав и стабилност у заједничком животу.

"Судбина брака"

На сутрашњи дан посебно је важно да у дому влада мир и радост, јер се на Младенце отвара судбина брака.

Један од обичаја који се још увијек поштује јесте прављење 40 младенчића, колача.

Они се праве од пшеничног брашна, премазују се медом и нуде свим гостима, а симболизују дуг, срећан и сладак брачни живот.

Увијек је у посту

Осим младенчића, сутра ваља јести мед, кувану коприву и зеље, јер се сматра да се тако чисти крв, а занимљиво је то што је вјерује да на сутрашњи празник не треба јести ништа "младо".

Како је у току Младенаца увијек Васкршњи пост, и трпеза треба бити посна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner