Вандализам у Грачаници: Оскрнављена црква Вазнесења Господњег

Извор:

СРНА

05.03.2026

13:58

Коментари:

0
Оскрнављена црква Вазнесења Господњег у Грачаници
Фото: СРНА

Цркву Вазнесења Господњег у Грачаници оскрнавила су непозната лица и украла пријестони крст, изјавио је Срни свештеник Дарио Милетић.

Милетић је навео да су у олтару испретуране ствари које нису поломљене, те да је са врата храма насилно скинут катанац.

Он је рекао да је данас, прије припреме за сахрану преминуле жене из овог града, уочио да је храм оскрнављен, а о свему је обавијестио полицију у Грачаници, која је извршила увиђај.

"Крајем прошле седмице са црквењаком сам био у храму како бисмо га уредили. У нед‌јељу сам обишао храм и све је било у реду", изјавио је Милетић.

Заплијењена роба вриједна 205.000 КМ

Хроника

У БиХ заплијењена роба вриједна 205.000 КМ

Грачаничку парохију чине град Грачаница и села Лендићи, Горња Лохиња, Доња Лохиња, Текућица и Суво Поље.

Писани подаци о црквеном животу у Грачаници потичу из 1656. године, што је наведено у једном рукопису Српског ученог друштва, а ријеч је о адресару Пећке патријаршије кориштеном за расписе.

