Нови проблеми: Са границе враћено 100 камиона из БиХ

Аутор:АТВ
05.03.2026
11:51
Коментари:0
Конзорцијум Логистика БиХ обавијестила је јавност, државне институције и регионалне партнере да је Босна и Херцеговина данас суочена са озбиљним поремећајем међународног друмског транспорта.
Наиме, како наводе, јутрос, 5. марта, са граница је враћено више од 100 транспортних возила, док је око 2000 тона робе остало заробљено у транспорту, без могућности да буде испоручено на тржиште Европске уније.
Свијет
Мартовски дан који је промијенио цијели свијет
Највећи дио међународног робног саобраћаја Босне и Херцеговине одвија се преко граничних прелаза на сјеверу уз ријеку Саву, који представљају кључне излазне тачке за бх. привреду према тржишту Европске уније.
Управо на тим правцима данас долази до озбиљних застоја и враћања возила, поручују превозници.
Наглашавају да, према доступним информацијама из сектора транспорта, на правцима преко Србије није евидентиран исти ниво проблема, те да су добросусједски односи омогућили одређени оперативни приступ на прелазима, укључујући правац према Бајакову.
"Такође, Србија је на правцу према Мађарској успјела обезбиједити одређене помаке или привремена рјешења за своје превознике. Зато постављамо јасно питање институцијама Босне и Херцеговине: Зашто Босна и Херцеговина нема исти ниво заштите својих превозника и привреде?", упитали су и додали:
Економија
Банка направила радикалан рез: Чак 2.500 запослених добило отказ
"Ако се хитно не предузму конкретни кораци и не покрену директни разговори са институцијама Европске уније и сусједних држава, Босна и Херцеговина се суочава са ситуацијом у којој су увоз и извоз робе озбиљно угрожени, а ланци снабдијевања доведени у питање", упозоравају из Конзорцијум Логистика Босне и Херцеговине и позивају институције да одмах реагују.
"Сваки сат чекања значи нове губитке за компаније, раднике и економију земље. Вријеме за реакцију је сада", закључују бх. превозници.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму