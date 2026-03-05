Уређај који морате одмах искључити из утичнице када почне да грми: Није телевизор

Аутор:АТВ
05.03.2026
13:04
Коментари:0
Када се небо нагло замрачи, вјетар подигне лишће, а први гром загрми негдје у даљини, већина људи инстинктивно посегне за даљинским управљачем. Гасимо телевизор, искључујемо климу и мислимо да смо урадили све што треба.
Али стручњаци за електронику упозоравају да у готово сваком дому постоји један уређај који је далеко рањивији од телевизора, а на њега скоро нико не помисли.
Економија
Познато када почиње исплата пензија у Српској
Ријеч је о рутеру и модему.
Електричне олује не представљају опасност само ако гром директно удари у зграду. Много чешће проблем настаје због наглих скокова напона који путују кроз мрежу и каблове огромном брзином. Ти невидљиви импулси енергије могу у секунди да оштете осјетљиву електронику, чак и ако је невријеме километрима далеко.
Модерни уређаји данас јесу паметнији и бржи него икада, али су њихове унутрашње компоненте све ситније и осјетљивије. Један јачи струјни удар довољан је да спржи кључне дијелове уређаја, без икаквог упозорења.
Сервисери и техничари готово једногласно наводе да управо рутер и модем најчешће страдају током грмљавине.
Разлог је једноставан, али многима није очигледан. За разлику од већине кућних апарата који су повезани само на струју, рутер има такозвану двоструку везу. Поред електричне утичнице, он је истовремено прикључен и на комуникациони кабл оператера, телефонску линију, коаксијални кабл или оптички терминал.
Хроника
Заплијењена роба за интернет продају у вриједности 205.000 КМ
Та двострука повезаност претвара га у својеврсни мост за напонске ударе.
У пракси то значи да струјни импулс не мора уопште да дође кроз утичницу. Довољно је да прође кроз мрежни кабл који долази споља и у секунди може да спржи матичну плочу рутера. Некада је штета очигледна одмах, а некада уређај почне да прави проблеме тек послије неколико дана јер су оштећени портови или кондензатори.
Резултат је исти, остајете без интернета, а поправка често нема много смисла.
Многи мисле да је довољно да притисну дугме за гашење на уређају, али то не пружа стварну заштиту.
Сцена
Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот
Стручњаци наглашавају да једина сигурна мјера јесте физичко искључивање из утичнице. Тек када извучете утикач из зида прекидате сваки могући проток енергије који би могао да дође до осјетљивих чипова.
Исто важи и за телевизоре новије генерације. ЛЕД, QЛЕД и ОЛЕД модели имају одређене заштитне системе, али њихови панели су пројектовани да раде у стабилним условима напона. Јачи импулс може трајно да их оштети, а поправке су често скупље од куповине новог уређаја.
Ако желите да избјегнете скупе кварове и непријатна изненађења, неколико једноставних потеза може направити велику разлику, преноси Она.
Прво извуците утикач телевизора из зида и немојте се ослањати само на даљински управљач. Добро је и да одвојите ХДМИ каблове и антене, јер управо они могу пренијети струјни удар са једног уређаја на други.
Хроника
Семафор ушао у хаубу шкоде: Жесток удес у центру Бањалуке
Рутер и модем обавезно треба искључити из струје, али и одвојити мрежни кабл који долази споља.
Конзоле за играње, аудио системи и појачала такође често страдају током олуја, посебно ако су повезани на више каблова. Ни пуњаче за телефоне и лаптопове не треба остављати у утичницама јер и они могу прегорјети при наглом скоку напона.
Све заједно траје мање од два минута, али може да сачува уређаје који вриједе стотине евра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
4 ч0
Савјети
7 ч0
Савјети
7 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
18
16
15
16
14
16
05
15
54
Тренутно на програму