Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

Аутор:

АТВ

05.03.2026

12:42

Коментари:

0
Џастин Тимберлејк
Фото: Printscreen/Youtube/ABC7

Пјевач Џастин Тимберлејк поднио је правну тужбу како би спријечио јавно објављивање снимка са камере за тијело са његовог познатог хапшења због вожње под утицајем алкохола.

Према судским документима, Тимберлејк тражи налог судије Врховног суда округа Суфолк да блокира објављивање видеа, преноси Пејџ Сикс.

Хапшење и снимка са тјелесне камере

Тимберлејк је ухапшен у јуну 2024. године, а снимак који су направили полицајци током контроле и хапшења тренутно је дио захтева медија према Закону о слободи информација. Пјевач тврди у тужби да је приказан у изразито рањивом стању током сусрета с полицијом на путу.

Такође се наводи да је снимак забиљежио интимне детаље Тимберлејковог физичког изгледа, понашања, говора и реакција током алкохолног теста на терену, хапшења и притвора. Његов адвокат, Мајкл Дел Пиано, наводи да би објављивање снимка проузроковало озбиљну и непоправљиву штету Тимберлејково личном и професионалном угледу и изложило пјевача јавном исмијавању и узнемиравању.

Удес у центру Бањалуке

Хроника

Семафор ушао у хаубу шкоде: Жесток удес у центру Бањалуке

Додао је да објављивање видеа не служи легитимном јавном интересу за разумијевање рада власти и да би представљало неоправдано задирање у приватност поп суперзвијезде.

Детаљи хапшења

Бивши члан групе NSYNC ухапшен је 18. јуна 2024. године након што је прошао кроз знак стоп и скренуо између трака док је возио свој BMW послије ноћног изласка са пријатељима.

Иако је пјевач тврдио да је попио само један мартини, полицајац је навео да није прошао тестове на алкохол на терену. Према тадашњем полицијском извјештају, Тимберлејк је показивао знакове лоше равнотеже и неспособности да прати упутства. Извори су наводили да је полицајац био толико млад да није ни знао ко је Тимберлејк.

Пресуда и посљедице

Пјевач је задржан у притвору, а изјаснио се да није крив за вожњу под утицајем алкохола. На крају је пристао да призна кривицу за мању, неказнену оптужбу за вожњу под утицајем алкохола. Наређено му је да одради 25 сати друштвено корисног рада и плати казну од 500 долара, плус додатну накнаду од 260 долара. Његова возачка дозвола у Њујорку суспендована је на 90 дана.

Порука Џастина Тимберлејка

"Оно што бих желио да кажем свима који гледају и слушају: чак и ако сте попили једно пиће, немојте сједати за волан аутомобила", рекао је на конференцији за новинаре након изрицања пресуде 13. септембра 2024. године.

"Постоји много алтернатива. Назовите пријатеља, узмите Убер, постоје многе апликације за превоз, узмите такси. Ово је грешка коју сам направио, али се надам да ће свако ко сада гледа и слуша моћи нешто научити из ове грешке", додао је Тимберлејк, преноси Јутарњи.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Џастин Тимберлејк

Коментари (0)
