Џастин Тимберлејк поднио тужбу: Тај видео ће ми уништити живот

05.03.2026
12:42
Пјевач Џастин Тимберлејк поднио је правну тужбу како би спријечио јавно објављивање снимка са камере за тијело са његовог познатог хапшења због вожње под утицајем алкохола.
Према судским документима, Тимберлејк тражи налог судије Врховног суда округа Суфолк да блокира објављивање видеа, преноси Пејџ Сикс.
Тимберлејк је ухапшен у јуну 2024. године, а снимак који су направили полицајци током контроле и хапшења тренутно је дио захтева медија према Закону о слободи информација. Пјевач тврди у тужби да је приказан у изразито рањивом стању током сусрета с полицијом на путу.
Такође се наводи да је снимак забиљежио интимне детаље Тимберлејковог физичког изгледа, понашања, говора и реакција током алкохолног теста на терену, хапшења и притвора. Његов адвокат, Мајкл Дел Пиано, наводи да би објављивање снимка проузроковало озбиљну и непоправљиву штету Тимберлејково личном и професионалном угледу и изложило пјевача јавном исмијавању и узнемиравању.
Додао је да објављивање видеа не служи легитимном јавном интересу за разумијевање рада власти и да би представљало неоправдано задирање у приватност поп суперзвијезде.
Бивши члан групе NSYNC ухапшен је 18. јуна 2024. године након што је прошао кроз знак стоп и скренуо између трака док је возио свој BMW послије ноћног изласка са пријатељима.
Иако је пјевач тврдио да је попио само један мартини, полицајац је навео да није прошао тестове на алкохол на терену. Према тадашњем полицијском извјештају, Тимберлејк је показивао знакове лоше равнотеже и неспособности да прати упутства. Извори су наводили да је полицајац био толико млад да није ни знао ко је Тимберлејк.
Пјевач је задржан у притвору, а изјаснио се да није крив за вожњу под утицајем алкохола. На крају је пристао да призна кривицу за мању, неказнену оптужбу за вожњу под утицајем алкохола. Наређено му је да одради 25 сати друштвено корисног рада и плати казну од 500 долара, плус додатну накнаду од 260 долара. Његова возачка дозвола у Њујорку суспендована је на 90 дана.
"Оно што бих желио да кажем свима који гледају и слушају: чак и ако сте попили једно пиће, немојте сједати за волан аутомобила", рекао је на конференцији за новинаре након изрицања пресуде 13. септембра 2024. године.
"Постоји много алтернатива. Назовите пријатеља, узмите Убер, постоје многе апликације за превоз, узмите такси. Ово је грешка коју сам направио, али се надам да ће свако ко сада гледа и слуша моћи нешто научити из ове грешке", додао је Тимберлејк, преноси Јутарњи.хр.
