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Саобраћајна несрећа у Рамићима: Велика гужва на излазу из Бањалуке

Аутор:

АТВ
15.06.2026 08:37

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Саобраћајна несрећа у Рамићима: Велика гужва на излазу из Бањалуке
Фото: Patrole radari

На излазу из Бањалуке, у насељу Рамићи, јутрос је дошло до саобраћајне несреће која је изазвала огроман саобраћајни колапс и километарске колоне.

Удес се догодио у близини бензинске пумпе „Крајина Петрол“.

Због судара и возила која се налазе на коловозу, саобраћај се на овом излазу из града одвија изузетно отежано и успорено. За само неколико минута формирале су се непрегледне колоне аутомобила и теретних возила која практично стоје у мјесту у смјеру према Рамићима.

Апелују се на све који су планирали пут овим правцем да се наоружају стрпљењем или, уколико је то могуће, користе алтернативне саобраћајнице како би избјегли велика задржавања.

(БЛ-портал)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Бањалука

Ramići

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