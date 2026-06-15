Саобраћајна несрећа у Рамићима: Велика гужва на излазу из Бањалуке

Аутор:АТВ
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На излазу из Бањалуке, у насељу Рамићи, јутрос је дошло до саобраћајне несреће која је изазвала огроман саобраћајни колапс и километарске колоне.
Удес се догодио у близини бензинске пумпе „Крајина Петрол“.
Због судара и возила која се налазе на коловозу, саобраћај се на овом излазу из града одвија изузетно отежано и успорено. За само неколико минута формирале су се непрегледне колоне аутомобила и теретних возила која практично стоје у мјесту у смјеру према Рамићима.
Апелују се на све који су планирали пут овим правцем да се наоружају стрпљењем или, уколико је то могуће, користе алтернативне саобраћајнице како би избјегли велика задржавања.
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