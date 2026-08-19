ЦИК БиХ укида поједина бирачка мјеста

Аутор:Бранка Дакић
Коментари:0
Мјештани приједорских села Горња Равска и Шурковац неће моћи да гласају у својим мјесним заједницама. Њихова бирачка мјеста укинута су након три деценије.
Они који буду жељели да испуне грађанску дужност мораће да путују најмање десет километара до сусједне Љубије, макадамским путем.
Горња Равска броји више од 200 становника, до сада је њих више од половине гласало. Ове године је упитно је колика је излазност бити, с обзиром на то да је овдје већином старије становништво.
"Сада када смо укинути, ја очекујем да ће 10 до 15 одсто људи изаћи. С обзиром да се ради о старачком домаћинству, проблем превоза, макадамски пут, временски услови, све утиче на излазност бирача", каже Јанко Милојица, предсједник Савјета мјесне заједнице Горња Равска.
Ако су избори празник демократије, ваљда би требало да буде што више бирачких мјеста, како би се што више бирача подстакло да изађу на изборе, сматра Иван Бегић, који је такође из Горње Равске. Рјешење види у организовању превоза за мјештане ових приједорских села до бирачког мјеста.
"Будући да је то одлука оног вијећа стараца, које се зове ЦИК у Сарајеву. То вијеће стараца не зна како људи живе, јер они живе од неколико хиљада марака плате. Једна бака у Горњој Равској оде на пијацу на прода кајмак, па треба ваљда од тога кајмака платити превоз до бирачког мјеста. Ми ћемо као мјесна заједница покушати организовати превоз аутобусима барем три пута тај дан", каже Иван Бегић, СДП.
Осим ова два, у Приједору је укинуто још 21. бирачко мјесто. На укидању је инсистирала Централна изборна комисија БиХ. Разлог је, наводно, економичност.
"Иде се на рационализацију бирачких мјеста, највише због инфраструктуре и због малог одзива на тим бирачким мјестима", каже Жељко Шкондрић, предсједник Градске изборне комисије Приједор.
За разлику од Приједора, неке од локалних заједница нису пристале на укидање бирачких мјеста. У појединим ГИК-овима потврдили су нам и да је разлог укидања бирачких мјеста узрокован нових изборним технологијама. У Добоју су пристали само на укидање једног бирачког мјеста.
"Централна изборна комисија је тражила да се укину изборна мјеста гдје има мањи број бирача. То су, углавном, рурална мјеста. Ми нисмо то прихватили, из разлога што ти бирачи не би изашли на гласање", рекао је Ненад Палексић, предсједник Градске изборне комисије Добој.
Колико је бирачких мјеста укинуто на предстојећим изборима и да ли је разлог економичност или немогућност функционисања нове опреме у забаченим дијеловима града – питање је које смо поставили Централној изборној комисији Бих. Одговор нисмо добили. Имају, кажу, много посла, затрпани су мејловима, па ће нам одговорити када наш прочитају. За то им је било мало десет сати.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
20
05
19
54
19
53
19
43
19
39
Тренутно на програму