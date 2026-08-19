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Смијењен Амир Зукић са позиције директора Н1 БиХ

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 15:26

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Смијењен Амир Зукић са позиције директора Н1 БиХ
Фото: N1

Дугогодишњи директор телевизије Н1 Босна и Херцеговина Амир Зукић данас је смијењен с директорске позиције, након што је нови власник преузео управљање компанијом, потврђено је за „Аваз“.

Управљање компанијама Адрија њуз (Adria News) д.о.о. Сарајево и Адрија њуз БиХ продакшн (Adria News BH Production), у оквиру којих дјелује Н1 БиХ, директно преузима власник португалског Алпак капитала (Alpac Capital) Педро Давид Варгас, заједно са својим најближим сарадницима.

Зукић је био дио међународног тима који је прије више од 12 година учествовао у успостављању телевизије Н1. Од самог почетка обављао је функцију директора.

Н1

Србија

Смјене директора Н1, Нове, Данас

На директорској позицији остао је током власништва америчког инвестиционог фонда ККР, као и након што је групацију преузео британски БЦ партнерс (BC Partners).

Међутим, промјена власника донијела је и промјену на челу Н1 БиХ. Португалски Алпак капитал, који је преузео власништво над компанијама, смијенио је Зукића практично првог дана након преузимања управљања.

Сличан сценарио одвија се и у Србији, гдје је Алпак капитал преузео власништво над компанијама и медијима који укључују телевизију Н1, портал Нова.рс, „Радар“, „Данас“ и телевизију Нова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Амир Зукић

Смијењен Амир Зукић

Н1 БиХ

Давид Варгас

Адрија Њуз

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