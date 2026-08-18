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Цвијановић: Нека Преображење грађанима Прњавора донесе здравље, мир, слогу и благостање

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 21:08

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Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је срећна што је са Прњаворчанима подијелила радост уочи Преображења Господња и пожељела да овај велики празник граду и свим грађанима донесе добро здравље, мир, слогу и благостање.

Цвијановићева је навела да је крсна слава увијек лијеп повод за народно, духовно и молитвено окупљање.

"Вечерас смо се сабрали у Прњавору, на прослави крсне славе града - Преображења Господњег. Богослужење у Храму Светог великомученика Георгија и Преображењска литија дио су живе вјере и традиције која се овдје пажљиво његује и преноси будућим генерацијама", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Цвијановићева је присуствовала вечерњем богослужењу у Храму Свегог Геогрија и преображењској литији уочи славе града, преноси Срна.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Преображење Господње

Српски члан предсједништва БиХ

Српска православна црква

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