Цвијановић: Нека Преображење грађанима Прњавора донесе здравље, мир, слогу и благостање

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је срећна што је са Прњаворчанима подијелила радост уочи Преображења Господња и пожељела да овај велики празник граду и свим грађанима донесе добро здравље, мир, слогу и благостање.
Цвијановићева је навела да је крсна слава увијек лијеп повод за народно, духовно и молитвено окупљање.
"Вечерас смо се сабрали у Прњавору, на прослави крсне славе града - Преображења Господњег. Богослужење у Храму Светог великомученика Георгија и Преображењска литија дио су живе вјере и традиције која се овдје пажљиво његује и преноси будућим генерацијама", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Цвијановићева је присуствовала вечерњем богослужењу у Храму Свегог Геогрија и преображењској литији уочи славе града, преноси Срна.
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