Објављене листе компензационих мандата

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија објавила је листе за компензационе мандате за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.
На врху компензационе листе СНСД-а је Милорад Којић, док компензациону листу СДС-а предводи Славко Грбић.
Компензациону листу Социјалистичке партије носи Недељко Јовић, Уједињене Српске Милан Петковић, док компензациону листу Листе за правду и ред предводи Ненад Грковић.
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На компензационој листи ДНС-а је Ненад Нешић, док је први на листи Покрета "Сигурна Српска" Игор Радојичић, а компензациону листу Народног фронта предводи Жељко Дубравац.
За Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ од странака из Федерације БиХ компензациону листу Наше странке предводи Сабина Ћудић, СДП-а Саша Магазиновић, СДА Шериф Шпаго, док је на врху компензационе листе Народа и правде Денис Звиздић.
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Борјана Кришто на челу је компензационе листе ХДЗ-а, док листу Хрватске петорке предводи Илија Цвитановић, преносе федерални медији.
Општи избори у БиХ биће одржани 4. октобра.
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