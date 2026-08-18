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Објављене листе компензационих мандата

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 13:58

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Објављене листе компензационих мандата
Фото: АТВ

Централна изборна комисија објавила је листе за компензационе мандате за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.

На врху компензационе листе СНСД-а је Милорад Којић, док компензациону листу СДС-а предводи Славко Грбић.

Компензациону листу Социјалистичке партије носи Недељко Јовић, Уједињене Српске Милан Петковић, док компензациону листу Листе за правду и ред предводи Ненад Грковић.

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На компензационој листи ДНС-а је Ненад Нешић, док је први на листи Покрета "Сигурна Српска" Игор Радојичић, а компензациону листу Народног фронта предводи Жељко Дубравац.

За Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ од странака из Федерације БиХ компензациону листу Наше странке предводи Сабина Ћудић, СДП-а Саша Магазиновић, СДА Шериф Шпаго, док је на врху компензационе листе Народа и правде Денис Звиздић.

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Борјана Кришто на челу је компензационе листе ХДЗ-а, док листу Хрватске петорке предводи Илија Цвитановић, преносе федерални медији.

Општи избори у БиХ биће одржани 4. октобра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ЦИК БиХ

компензациона листа

избори

Општи избори

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