Украјина тражи бизнисмена који је завио у црно бх. компанију

Аутор:АТВ редакција
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Готово четири године од афере у којој је проневјерен новац за украјинску набавку наоружања, случајем се баве правосудне институције у неколико држава, а траг новца води и до Босне и Херцеговине.
Украјинско тужилаштво потврдило је за "Радио Слободна Европа" (РСЕ) да Матиас Зубак, хрватски предузетник, власник једне од компанија које су учествовале у пропалој набавци, има статус осумњиченог и да је проглашен међународно траженим.
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Министарство одбране Украјине наручило је у октобру 2022. од украјинске компаније Лвив Арсенал 100.000 минобацачких граната, вриједних 36,6 милиона долара.
Новац је унапријед исплаћен, али гранате никада нису испоручене, о чему је раније писао "РСЕ". Уз Лвив Арсенал, у уговореном послу су учествовале компаније из неколико европских земаља, међу њима словачки Севотех и загребачки ВДГ Промет.
Загребачка компанија нашла се, у међувремену, у фокусу правосуђа и у Босни и Херцеговини због куповине творнице експлозива Витезит у средњој Босни. У списима украјинског правосуђа наводи се да је творница купљена новцем који је био намијењен за украјинско наоружање.
Канцеларија главног тужиоца Украјине потврдила је за "РСЕ" да главно истражно одјељење Националне полиције Украјине, под надзором тужилаштва, води истрагу у којој Зубак има статус осумњиченог.
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Његово име раније је било објављено у евиденцији особа Министарства унутрашњих послова Украјине, које се скривају од органа истраге, а из украјинског тужилаштва сада су потврдили да је проглашен међународно траженом особом.
Из Тужилаштва су навели да је истрага обустављена јер је Зубак проглашен међународно траженим, а украјински закон предвиђа њено обнављање када буде утврђено његово мјесто боравка.
Међународна потрага може се проводити уз помоћ Међународне организације криминалистичке полиције (ИНТЕРПОЛ) и кроз друге механизме међународне полицијске сарадње.
Зубаково име тренуто није у јавно доступној ИНТЕРПОЛ-овој бази црвених потјерница, а "РСЕ" из те организације није могао добити податак да ли је за њим расписана међународна полицијска потрага.
Три године након што је Витезит послан у стечај 2019, његов најперспективнији погон за производњу нитроглицерина и пластичног експлозива продан је за око 5,5 милиона евра загребачкој компанији “ВДГ промет”.
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Стечај и продају обиљежиле су бројне жалбе и кривичне пријаве повјерилаца, а све је резултирало оптужницом за незакониту продају против четири особе, међу којима је стечајна управитељица Бехрија Хусеинбеговић.
Случајем продаје имовине Витезита бави се Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала Тужилаштва ФБиХ из кога су за "РСЕ" навели да је Матиас Зубак тренутно осумњичен.
Зубаково име спомиње се у дијелу оптужнице, у коме Тужилаштво ФБиХ тврди да је Витезит купљен новцем намијењеним за набавку украјинског наоружања.
Према оптужници, за куповину творнице у средњој Босни потрошено је укупно 10,8 милиона марака, а тај новац тренутно је блокиран на банковном рачуну, одлуком Врховног суда ФБиХ.
Преко словачке компаније Севотех, новац за украјинско наоружање уплаћиван је загребачком ВДГ-у на рачун у чешкој штедионици Подникателска дружстевни заложна.
Према спису Високог антикорупцијског суда Украјине, Севотех је ВДГ Промету у децембру 2022. уплатио укупно 11,34 милиона евра. Од тога је загребачка компанија уплатила 5,52 милиона еура за куповину Витезита.
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Дио новца пребачен је компанијама у Бугарској и Словенији, док је дио пребачен на рачуне ВДГ Промета у Хрватској. Остатак је подизан у готовини с рачуна компаније у чешкој штедионици.
Из ВДГ-а Промет су пак у ранијим иступима тврдили да им је новац с рачуна у Чешкој украден, односно да је кривотворењем потписа пребачен на рачуне других особа и организација, те су негирали да је њиме купљен Витезит.
Из чешке штедионице ПДЗ раније су навели за "РСЕ" да је подизање новца с рачуна ВДГ Промета пријављено чешким институцијама као сумњива трансакција и да је украјински новац потрошен за куповину творнице у средњој Босни.
Случајем се баве и чешке правосудне институције које су од БиХ прошле године, такође, тражиле документацију из стечајног поступка Витезита. Затражени су, између осталог, документи о продаји имовине, уплати аконтације и купопродајне цијене.
Из Врховног државног тужилаштва у Прагу за "РСЕ" су навели да се кривични поступак у фази истраге, у складу са чешким Законом о кривичном поступку, води без укључивања јавности, те да тренутно могу дати никакве информације.
Зубак није одговорио ни на упит "РСЕ" о поступцима који се против њега воде у Украјини, Чешкој и БиХ, као ни о томе хоће ли се одазвати правосудним институцијама.
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Он је у октобру прошле године у медијском иступу невео није добио никакав документ из БиХ. Потврдио је да се налази на украјинској потјерници, али да је у Загребу дао исказ у својству свједока, наводећи да и даље "послује с Украјином".
Према информацијама које су протекле године објављене у хрватским медијима, Зубак је, на захтјев Украјине, раније испитан пред Жупанијским судом у Загребу. Од Жупанијског суда у Загребу РСЕ је затражио потврду тих информација, а из те институције до објаве текста нису одговорили.
Рушевине, смеће и празне хале, слике су данашњег Витезита, које свједоче о вишегодишњој девастацији и пропадању бившег индустријског гиганта у средњој Босни.
Удаљена неколико километара од Витеза, творница ракетног барута и експлозива запошљавала је некада хиљаде људи, а данас је у фокусу полицијских и тужилачких истрага.
Влада ФБиХ, као већински власник Витезита чијом је одлуком и послан у стечај, до полицијске акције, претреса и хапшења у октобру прошле године, ријетко се јавно оглашавала о проблемима који су услиједили због продаје творнице.
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