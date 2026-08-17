Супруга Дениса Звиздића добила помоћ због његове болести

Аутор:АТВ редакција
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Портал Истрага објавио је информацију да је Самири Звиздић, супрузи замјеника предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Дениса Звиздића, одобрена једнократна новчана помоћ у КЈКП "Покоп".
Према документу који је објавила Истрага, одлука о исплати донесена је 13. јула 2026. године, а потписао ју је директор "Покопа" Неџад Хољан.
У одлуци се наводи да се Самири Звиздић, која обавља функцију шефа Службе правних и кадровских послова Сектора за опште, правне и кадровске послове, одобрава једнократна новчана помоћ због теже болести члана уже породице.
Предвиђено је да јој буде исплаћен износ у висини три просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у посљедња три мјесеца, према посљедњем доступном податку Федералног завода за статистику.
Како наводи Истрага, уз захтјев за исплату помоћи приложен је налаз и мишљење Института за медицинско вјештачење здравственог стања у којем је наведена дијагноза њеног супруга. Портал је навео да због заштите приватности здравствене податке неће објављивати.
Одлука је, према документу, донесена на основу Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и радника у области комуналне привреде у Кантону Сарајево, као и Правилника о платама КЈКП "Покоп".
Истрага у тексту наводи и да Самира Звиздић у "Покопу" ради од 2011. године те да њена основна плата износи 2.507 КМ.
Портал се у свом тексту осврнуо и на имовински и политички статус њеног супруга Дениса Звиздића, наводећи да он као посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ прима плату, топли оброк и паушал у укупном износу од 7.362 КМ, према податку из јула 2025. године, те да је ангажован и на Архитектонском факултету Универзитета у Сарајеву.
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