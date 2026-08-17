Logo

Супруга Дениса Звиздића добила помоћ због његове болести

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 17:49

Коментари:

1
Денис Звиздић
Фото: Youtube/N1 BiH

Портал Истрага објавио је информацију да је Самири Звиздић, супрузи замјеника предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Дениса Звиздића, одобрена једнократна новчана помоћ у КЈКП "Покоп".

Према документу који је објавила Истрага, одлука о исплати донесена је 13. јула 2026. године, а потписао ју је директор "Покопа" Неџад Хољан.

У одлуци се наводи да се Самири Звиздић, која обавља функцију шефа Службе правних и кадровских послова Сектора за опште, правне и кадровске послове, одобрава једнократна новчана помоћ због теже болести члана уже породице.

Предвиђено је да јој буде исплаћен износ у висини три просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у посљедња три мјесеца, према посљедњем доступном податку Федералног завода за статистику.

Како наводи Истрага, уз захтјев за исплату помоћи приложен је налаз и мишљење Института за медицинско вјештачење здравственог стања у којем је наведена дијагноза њеног супруга. Портал је навео да због заштите приватности здравствене податке неће објављивати.

Одлука је, према документу, донесена на основу Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и радника у области комуналне привреде у Кантону Сарајево, као и Правилника о платама КЈКП "Покоп".

Истрага у тексту наводи и да Самира Звиздић у "Покопу" ради од 2011. године те да њена основна плата износи 2.507 КМ.

Портал се у свом тексту осврнуо и на имовински и политички статус њеног супруга Дениса Звиздића, наводећи да он као посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ прима плату, топли оброк и паушал у укупном износу од 7.362 КМ, према податку из јула 2025. године, те да је ангажован и на Архитектонском факултету Универзитета у Сарајеву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Денис Звиздић

Болест

супруга

Помоћ

Коментари (1)

Више из рубрике

Канадер гашење пожара Француска 14.7.2026.

БиХ

Два "канадера" из Хрватске као помоћ за гашење пожара у БиХ

6 ч

0
"Бошњачки политичари имају фобију од Додика јер нису успјели у својим наумима"

БиХ

"Бошњачки политичари имају фобију од Додика јер нису успјели у својим наумима"

8 ч

0
Стан кључеви

БиХ

Људи шокирани цијеном гарсоњере у Сарајеву: За 29 квадрата власник тражи 205.000 КМ

10 ч

0
računar, haker, tehnologija

БиХ

Хакерски напад на Службу за послове са странцима БиХ: Краду корисничке податке, покренута истрага

10 ч

1

  • Најновије

22

54

Трагедија: Пао хеликоптер, погинуле три особе

22

42

Зашто Срби и данас траже савјет од Светог Евсигнија: Поука коју не смијете игнорисати пред Преображење

22

42

Из Бијељине до Русије, па до далеке Кине - млади Давид Симеуновић остварује своје снове

22

21

У Пекингу свјетске игре хуманоидних робота: Такмичење у 51 дисциплини

22

18

"Трампова пријетња царином од 100 одсто на британску робу није блеф"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима