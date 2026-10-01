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Играчи ККИ "Врбас" наступили за репрезентацију Србије у Москви

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01.10.2026 20:41

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Играчи ККИ "Врбас" наступили за репрезентацију Србије у Москви
Фото: ATV

Чланови бањалучког Врбаса недавно су у Москви бранили боје репрезентације Србије у кошарци у колицима и на турниру поводом три деценије постојања параолимпијског комитета Русије освојили су сребрну медаљу.

Позив из Москве стигао је на адресу бањалучке фондације “Уз шампионе” која за циљ има да се кроз бројне активности створе што бољи услови за развој спорта за особе са инвалидитетом.

За одлазак у Москву, али и припреме уочи турнира Швраки и саиграчима требала су финансијска средства.

У помоћ им је притекла Саша Чађо, савјетник у Кабинету Републике Српске уз чију подршку је репрезентација Србије отишла у Русији.

Чланови репрезентације Србије Саши Чађо су, у знак захвалности, уручили икону “Бијелог анђела” коју је осликала Биљана Недић.

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Тагови :

кошарка

Врбас

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