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Почело тестирање перспективних спортиста

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01.10.2026 20:36

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Почело тестирање перспективних спортиста
Фото: ATV

На Факултету за физичко васпитање универзитета универзитета у Бањалуци су данас започели један важан пројекат - тестирање младих спортиста с циљем њиховог што боље развоја.

Улагање у младе спортисте, улагање је у будућност, а овакав вид тестирања доприноси квалитетнијим условима за њихов напредак. Маша и Немања међу 60 су стипендиста Министарства породице, омладине и спорта, који ће бити обухваћени овим тестирањем. За њих, значај немјерљив.

Тестирање физичких и моторичких способности спортиста реализује се у сарадњи са Факултетом физичког васпитања и спорта у Бањалуци. Ово није само једно тестирање, већ почетак систематског праћења наших стипендиста, поручила је Данијела Ћапин, помоћник министра за спорт.

Осим стипендиста овим пројектом биће обухваћена и дјеца основношколског узраста. Већ од наредне седмице почеће едукација учитељица по регијама које ће да врше тестирање на терену, а све са циљем како би се добила јаснија слика физичког развоја дјеце, али и препозна њихов потенцијал.

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Тагови :

спорт

здравље

Бањалука

тестирање

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