Почело тестирање перспективних спортиста

Аутор:АТВ редакција
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На Факултету за физичко васпитање универзитета универзитета у Бањалуци су данас започели један важан пројекат - тестирање младих спортиста с циљем њиховог што боље развоја.
Улагање у младе спортисте, улагање је у будућност, а овакав вид тестирања доприноси квалитетнијим условима за њихов напредак. Маша и Немања међу 60 су стипендиста Министарства породице, омладине и спорта, који ће бити обухваћени овим тестирањем. За њих, значај немјерљив.
Тестирање физичких и моторичких способности спортиста реализује се у сарадњи са Факултетом физичког васпитања и спорта у Бањалуци. Ово није само једно тестирање, већ почетак систематског праћења наших стипендиста, поручила је Данијела Ћапин, помоћник министра за спорт.
Осим стипендиста овим пројектом биће обухваћена и дјеца основношколског узраста. Већ од наредне седмице почеће едукација учитељица по регијама које ће да врше тестирање на терену, а све са циљем како би се добила јаснија слика физичког развоја дјеце, али и препозна њихов потенцијал.
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