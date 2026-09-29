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Историјски резултат младих кикбоксера из Републике Српске

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29.09.2026 20:51

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Историјски резултат младих кикбоксера из Републике Српске
Фото: ATV

Кикбокс савез РС поноси се највећим успјехом. Чак десет медаља освојено је на СП за младе у Лидо ди Језолу. Напоран рад и добро одрађене припреме дале су резултат.

Поносан је и селектор Милан Витковић. Велики је ово искорак за спорт који код нас има вишегодишњу традицију.

Предсједник савеза Неђо Братић поручује да су освојене медаље велики подвиг, али и показатељ да талента не мањка.

Освајачи медаља долазе из Бањалуке, Невесиња, Дервенте, Модриче, Прњавора и Лакташа. Поносни на своје спортисте су и у локалним срединама.

На СП за младе у Италији наступило је 3.000 такмичара из 74 државе.

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Таг :

кик бокс

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