Напокон договор у Рукометном савезу БиХ, лига почиње 10. октобра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Премијер лига БиХ за рукометаше почиње 10. октобра, док ће седам дана касније на паркет и рукометашице. Одлучено је то на ванредној Изборној скупштини Рукометног савеза БиХ, одржаној данас у Добоју.
Именовани су нови чланови Управног и Надзорног одбора РС БиХ а за предсједника Скупштине изабран је Андреј Обрадовић. Једногласном одлуком, ван снаге стављена је И одлука бившег Управног одбора из септембра 2023. о прихватању старог пореског броја. Сада слиједе преговори са Владом ФБиХ о добијању новог.
Ова одлука сигурно је обрадовала И рукометаше Борца који ће се сутра против Партизана борити за трофеј побједника Свесрпског купа. За црвено плаве прва такмичарска утакмица, у којој ће снаге одмјерити против новог учесника Лиге шампиона. У Борцу пуни оптимизма једва чекају да истрче пред своје навијаче.
Утакмица у Борику почиње у 20 часова и 15 минута. Прије тога на терен ће кадетске селекције Републике Српске и Србије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму