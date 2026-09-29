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Напокон договор у Рукометном савезу БиХ, лига почиње 10. октобра

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29.09.2026 20:47

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Напокон договор у Рукометном савезу БиХ, лига почиње 10. октобра
Фото: АТV

Премијер лига БиХ за рукометаше почиње 10. октобра, док ће седам дана касније на паркет и рукометашице. Одлучено је то на ванредној Изборној скупштини Рукометног савеза БиХ, одржаној данас у Добоју.

Именовани су нови чланови Управног и Надзорног одбора РС БиХ а за предсједника Скупштине изабран је Андреј Обрадовић. Једногласном одлуком, ван снаге стављена је И одлука бившег Управног одбора из септембра 2023. о прихватању старог пореског броја. Сада слиједе преговори са Владом ФБиХ о добијању новог.

Ова одлука сигурно је обрадовала И рукометаше Борца који ће се сутра против Партизана борити за трофеј побједника Свесрпског купа. За црвено плаве прва такмичарска утакмица, у којој ће снаге одмјерити против новог учесника Лиге шампиона. У Борцу пуни оптимизма једва чекају да истрче пред своје навијаче.

Утакмица у Борику почиње у 20 часова и 15 минута. Прије тога на терен ће кадетске селекције Републике Српске и Србије.

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Таг :

Рукометни савез БиХ

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