Ново подрхтавање тла: Земљотрес јачине 2,7 степени затресао Херцеговину

Аутор:АТВ редакција
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Тло се поново затресло у Херцеговини. Земљотрес је вечерас у 18 сати и 14 минута регистрован на подручју Западне Херцеговине.
Према подацима Евро-медитеранског сеизмолошког центра, епицентар земљотреса био је у околини Тихаљине, око 30 километара југозападно од Мостара и 14 километара сјеверозападно од Љубушког.
Земљотрес је био јачине 2,7 степени, а подрхтавање тла регистровано је у вечерњим сатима.
Бројни грађани јавили су да су осјетили земљотрес, а највише пријава стигло је с подручја Груда и Љубушког.
Иако земљотрес ове јачине углавном не изазива озбиљнију материјалну штету, његово подрхтавање може бити итекако примјетно становништву у близини епицентра.
За сада нема информација о повријеђенима нити материјалној штети.
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