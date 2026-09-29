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Ново подрхтавање тла: Земљотрес јачине 2,7 степени затресао Херцеговину

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29.09.2026 21:23

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Ново подрхтавање тла: Земљотрес јачине 2,7 степени затресао Херцеговину
Фото: EMSC

Тло се поново затресло у Херцеговини. Земљотрес је вечерас у 18 сати и 14 минута регистрован на подручју Западне Херцеговине.

Према подацима Евро-медитеранског сеизмолошког центра, епицентар земљотреса био је у околини Тихаљине, око 30 километара југозападно од Мостара и 14 километара сјеверозападно од Љубушког.

Земљотрес је био јачине 2,7 степени, а подрхтавање тла регистровано је у вечерњим сатима.

Бројни грађани јавили су да су осјетили земљотрес, а највише пријава стигло је с подручја Груда и Љубушког.

Иако земљотрес ове јачине углавном не изазива озбиљнију материјалну штету, његово подрхтавање може бити итекако примјетно становништву у близини епицентра.

За сада нема информација о повријеђенима нити материјалној штети.

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Тагови :

Земљотрес

Херцеговина

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