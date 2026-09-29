Лото бројеви: Извучена комбинација у 78. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 78. кола, које је извучено 29.09.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 1, 7, 10, 21, 29, 32, 36
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 4.400.000 КМ извучени су бројеви: 1, 7, 10, 21, 29, 32, 36
У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.600.000 КМ, извучени су бројеви: 8, 12, 19, 20, 27, 34, 38
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 78. колу износила је 100.000 КМ, извучени су бројеви: 0, 4, 9, 2, 5, 8
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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