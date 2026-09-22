Лото бројеви: Извучена комбинација у 76. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 76. кола, које је извучено 22.09.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева:
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 4.200.000 КМ извучени су бројеви: 36, 21, 12, 14, 22, 9, 16.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.400.000 КМ, извучени су бројеви: 18, 12, 17, 33, 3, 8, 30.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 76. колу износила је 70.000 КМ, извучени су бројеви: 8, 7,5, 0, 0, 8.
Ни у овој игри није било добитника.
Специјалну награду аутомобил Пежо 308 добио је играч из Пирота.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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