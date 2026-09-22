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Стигао први снијег у БиХ

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22.09.2026 12:53

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Snijeg Rumunija
Фото: Printscreen/Instagram

Прве пахуље у овој сезони стигле су у БиХ. Снијег слабијег интензитета пада на Бјелашници, а према најавама метеоролога, интензитет није довољно јак за стварање сњежног прекривача.

Наредних дана очекује се повратак топлотног времена које ће донијети стабилизацију.

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На Фејсбуку страници БХМетео, која прати временске прилике у Босни и Херцеговини, објављен је видеоснимак с Бјелашнице, на 1.860 метара надморске висине, на којем се виде пахуље.

Снијег је пао и у Србији, а ријеч је о кратком захлађењу.

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Снијег

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