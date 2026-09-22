Стигао први снијег у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Прве пахуље у овој сезони стигле су у БиХ. Снијег слабијег интензитета пада на Бјелашници, а према најавама метеоролога, интензитет није довољно јак за стварање сњежног прекривача.
Наредних дана очекује се повратак топлотног времена које ће донијети стабилизацију.
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Топлотна купола крајем септембра доноси ново затопљење, захватиће и БиХ
На Фејсбуку страници БХМетео, која прати временске прилике у Босни и Херцеговини, објављен је видеоснимак с Бјелашнице, на 1.860 метара надморске висине, на којем се виде пахуље.
Снијег је пао и у Србији, а ријеч је о кратком захлађењу.
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