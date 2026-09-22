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Снажан земљотрес у Украјини

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22.09.2026 13:28

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Снажан земљотрес у Украјини
Фото: Tanjug / AP / Francisco Seco

Земљотрес јачине 4,2 степена по Рихтеровој скали погодио је данас Украјину, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар земљотреса био је на дубини од три километра, удаљен 134 километра од Дњепра.

За сада нема извјештаја о повређенима или материјалној штети.

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Тагови :

Украјина

Земљотрес

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