Снажан земљотрес у Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес јачине 4,2 степена по Рихтеровој скали погодио је данас Украјину, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар земљотреса био је на дубини од три километра, удаљен 134 километра од Дњепра.
За сада нема извјештаја о повређенима или материјалној штети.
🔔#Earthquake (#földrengés) M4.2 strikes 17 km W of #Poltava (#Ukraine) 52 min ago. More info: https://t.co/KN2gfkCAnw— AllQuakes - EMSC (@EMSC) September 22, 2026
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