Њемачка укида заштиту дијелу сиријских избјеглица: "Разлози за заштиту нестају"

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка планира да све већем броју сиријских избјеглица, прије свега младим мушкарцима, укине статус заштите и појача њихову депортацију у Сирију, потврдио је њемачки министар унутрашњих послова Александер Добринт.
„Наредних дана ће и многи млади мушкарци из Сирије, за које се претпоставља да могу сами да обезбиједе егзистенцију и у Сирији, добити захтјев да напусте Њемачку“, рекао је Добринт, члан Хришћанско-социјалне уније (ЦСУ), на маргинама страначке конференције у баварском мјесту Банз.
Министар је тиме потврдио наводе њемачких медија да Њемачка почиње интензивније да преиспитује статус заштите сиријских избјеглица.
Након млађих мушкараца који су у Њемачку стигли сами, без породице, мјере укидања статуса заштите биће „корак по корак“ проширене и на друге групе. Истовремено ће, уз присилне депортације, бити појачани и позиви за добровољни повратак из Њемачке, нагласио је Добринт.
„Влада жели јасно да покаже да нема попуштања када је у питању потпуна промјена миграционе политике“, рекао је Добринт.
Министарство унутрашњих послова саопштило је да је „од самог почетка било јасно“ да статус заштите има оправдање само док постоје разлози због којих је заштита одобрена.
„Ситуација у Сирији се сваким даном побољшава, а тиме нестају и разлози за пружање заштите њеним грађанима у Њемачкој“, наводи се у саопштењу министарства.
(Индекс)
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