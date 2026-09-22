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Џонсон: ЕУ нема чиме да поткријепи своје пријетње Русији

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22.09.2026 12:37

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Џонсон: ЕУ нема чиме да поткријепи своје пријетње Русији
Фото: Tanjug / AP / Andrii Marienko

ЕУ нема чиме да поткријепи своје пријетње Русији и понаша се као стари пас без зуба, изјавио је за ТАСС амерички аналитичар и бивши званичник Лери Џонсон.

"Ако ходате поред неког о паркова у Москви, видјећете да људи шетају те псе, који лају али су стари и једва да имају зубе. То је Европа", одговорио је Џонсон на питање да ли су европски лидери заиста спремни за шири сукоб са Русијом.

Џонсон, који је бивши званичник Стејт департмента и Централне обавјештајне службе /ЦИА/, рекао је да Европа износи пријетње које не може да спроведе.

"Њихова економија је пропала, као и њихове културе. Они су изгубили националне идентитете и, искрено, не видим како могу да преживе", истакао је Џонсон.

Он је указао на ширење ЛГБТ идеологије у европским земљама, што доводи до пада наталитета код домородачке популације.

"Ти Европљани који су то пригрлили, они се неће размножавати, неће имати дјецу која ће одрастати са тим националним идентитетом", навео је Џонсон.

Он је упозорио да с друге стране, у Европи живе мигранти из Сјеверне Африке, као и муслимани из Пакистана и Западне Азије, који имају пуно дјеце.

"Они ће да замијене ту европску популацију. Европљани чине културолошко самоубиство и то је један од разлога зашто мрзе Русију", закључио је Џонсон.

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Тагови :

Русија

Европска унија

Украјина

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