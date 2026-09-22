Бизнис план: Између берзи, капитала и нових тржишта

Извор:
АТВ
Привреда тражи нове путеве, компаније нова тржишта, а капитал све више прелази границе традиционалног пословања - теме су нове епизоде „Бизнис плана”.
Анализирамо стање на свјетским берзама протекле седмице. Од кретања каматних стопа, цијене нафте и злата до геополитичких тензија које итекако утичу на кретања берзанских индекса.
Откривамо и како је претходне седмице пословала банјалука берза.
Сазнајемо шта је обиљжило протеклу седмицу на крипто тржишту, али и на шта би инвеститори требало да обрате пажњу у наредном периоду.
Доносимо причу о фирми „Целекс” из Бањалуке, која запошљава више од три стотине радника и подржава младе таленте разним програмима развоја запослених.
Говоримо и о Форуму „Мост 2026” на којем су се окупили представници институција, туристичких организација, привредних комора, бања, хотелијера, туристичких агенција и произвођача из Републике Српске и Србије, са циљем јачања сарадње, размјене искустава и креирања нових могућности за заједничке пројекте и пословно повезивање.
„Бизнис плана” доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, „Бизнис плана” тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
„Бизнис плана” уторком у 20 часова и 10 минута.
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