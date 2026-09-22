Logo

Долијао бјегунац: Због саобраћајних прекршаја завршио у затвору

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 13:26

Коментари:

0
Долијао бјегунац: Због саобраћајних прекршаја завршио у затвору

Судска полиција Републике Српске ухапсила је Д.Ј. из Дервенте који је дуже вријеме избјегавао одлазак на издржавање затворске казне за више саобраћајних прекршаја.

Бјегунца су лоцирали и ухапсили полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Добој након што је за њим издато више судских наредби.

”За Д.Ј. су издате наредбе Основног суда у Дервенти, а кажњен је затворским казнама због учињених прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја. Ради се о лицу за које постоје сазнања да је у ранијем периоду свјесно избјегавао да се јави на издржавање казне затвора скривајући се од полицијских службеника”, саопштила је Судска полиција РС.

Додају да је након хапшења Д.Ј. спроведен у КПЗ Добој.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Судска полиција РС

хапшење

потрага

казна затвора

Коментари (0)

Више из рубрике

Нестала Малина Куљанин није пронађена ни након велике потраге с дроновима, псима трагачима и спасиоцима

Хроника

Нестала Малина Куљанин није пронађена ни након велике потраге с дроновима, псима трагачима и спасиоцима

2 ч

0
Акција ”Тренер”: Одређен притвор осумњиченима за трговину дрогом

Хроника

Акција ”Тренер”: Одређен притвор осумњиченима за трговину дрогом

2 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Ухапшен Приједорчанин: Украо возило па са њим направио незгоду

3 ч

0
Убио овцу из пиштоља у Котор Варошу, полиција га ухапсила

Хроника

Убио овцу из пиштоља у Котор Варошу, полиција га ухапсила

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Цвијановић: Изложба "Упознајте српско страдање" у америчком Конгресу доказ да истина увијек нађе свој пут

14

49

Детаљи драме у Новом Саду: Ученица (11) донијела нож у школу, рекла да је хтјела да повриједи вршњакињу

14

39

Колико зарађују конобари на Октоберфесту? Раде дуге смјене по 18 дана, а на послужавнику понесу и 30 килограма

14

33

Гори интернет - испливале вреле фотке Арине Сабаленке

14

25

Опозвани амбасадори Србије у шест земаља

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима