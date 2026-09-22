Долијао бјегунац: Због саобраћајних прекршаја завршио у затвору

Аутор:АТВ редакција
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Судска полиција Републике Српске ухапсила је Д.Ј. из Дервенте који је дуже вријеме избјегавао одлазак на издржавање затворске казне за више саобраћајних прекршаја.
Бјегунца су лоцирали и ухапсили полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Добој након што је за њим издато више судских наредби.
”За Д.Ј. су издате наредбе Основног суда у Дервенти, а кажњен је затворским казнама због учињених прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја. Ради се о лицу за које постоје сазнања да је у ранијем периоду свјесно избјегавао да се јави на издржавање казне затвора скривајући се од полицијских службеника”, саопштила је Судска полиција РС.
Додају да је након хапшења Д.Ј. спроведен у КПЗ Добој.
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