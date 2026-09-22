Битно: Раст цијена нафте и посљедице

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о расту цијена нафте, поскупљењу горива и посљедицама које би нови нафтни удар могао оставити на цијене и животни стандард у 2027. години.
Цијене горива поново расту, а скупље нећемо плаћати само на пумпама. Раст цијене дизела могао би се прелити на транспорт, производњу, пољопривреду, а на крају и на цијене хране и свакодневних производа.
Колико још гориво може поскупјети, гдје ћемо нови талас поскупљења највише осјетити и какву нам 2027. годину најављују тренутна кретања?
За „Битно” говоре: проф. др Миленко Крајишник, декан Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске и Драган Тришић, члан Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике Српске.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
54
14
49
14
39
14
33
14
25
Тренутно на програму