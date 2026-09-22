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Битно: Раст цијена нафте и посљедице

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Извор:

АТВ

22.09.2026 14:16
Битно: Раст цијена нафте и посљедице
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о расту цијена нафте, поскупљењу горива и посљедицама које би нови нафтни удар могао оставити на цијене и животни стандард у 2027. години.

Цијене горива поново расту, а скупље нећемо плаћати само на пумпама. Раст цијене дизела могао би се прелити на транспорт, производњу, пољопривреду, а на крају и на цијене хране и свакодневних производа.

Колико још гориво може поскупјети, гд‌је ћемо нови талас поскупљења највише осјетити и какву нам 2027. годину најављују тренутна кретања?

За „Битно” говоре: проф. др Миленко Крајишник, декан Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске и Драган Тришић, члан Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике Српске.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Битно

Весна Азић

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