Гори интернет - испливале вреле фотке Арине Сабаленке

Коментари:1
Арина Сабаленка одлучила је да пораз у финалу гренд слема у Њујорку и губитак лидерске позиције на WTA листи излијечи љетовањем.
Бјелоруска тенисерка Арина Сабаленка тренутно се налази у Грчкој гдје ужива у посљедњим данима љета.
Арина Сабаленка и њен вјереник Јоргос Франгулис одлучили су да као и сваког краја септембра посјете грчку обалу и тамо уживају. Прије неколико година љетовали су са Новаком и Јеленом Ђоковић, а сада су одлучили да ипак буду сами.
Арина Сабаленка је позната по томе што је Грчка њена омиљена дестинација за одмор и "сигурна лука" за пуњење батерија током напорне тениске сезоне. Њена посебна повезаност са Грчком, као и омиљена мјеста за љетовање, објашњавају се кроз неколико кључних детаља.
Арина воли да оде на Миконос, који је њена главна база и љетњи рај. Редовно га посјећује одмах након великих турнира, посебно послије Ролан Гароса и Вимблдона, када "украде" неколико дана за одмор прије љетње турнеје. Најчешће изнајмљује приватне луксузне виле са базеном или луксузне јахте.
Позната је Арина по томе што на друштвеним мрежама дијели опуштене тренутке у бикинију, обилази локалне ресторане и ужива у заласцима сунца на Егејском мору. Отворено и кроз шалу је у више наврата изјављивала да јој је послије тешких пораза или напорних турнира на Миконосу потребан "бијег од тениса" уз текилу, слаткише и добре журке.
Атинска ривијера
Поред острва, Сабаленка често проводи време у Атини и на Атинској ривијери. Када посети главни град Грчке, спаја опуштање на мору, спа третмане и обилазак историјских знаменитости и елитних ресторана. Посебно на Глифади.
Њена љубав према Грчкој додатно је учвршћена и на приватном плану. Арина је у вези са бразилско-грчким бизнисменом Јоргосом Фрагулисом, оснивачем познатог бренда "Oakberry". Због његовог поријекла, Сабаленка Грчку доживљава као "другу кућу" и често проводи време са његовом породицом и пријатељима.
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
17 ч0
Најновије
Најчитаније
14
54
14
49
14
39
14
33
14
25
Тренутно на програму