Новац се лијепи за ова 4 знака до 25. септембра, један има посебну срећу

Новац се лијепи за 4 знака до 25. септембра, и то не у ситно.

Наредни дани доносе занимљиву финансијску енергију, посебно за оне којима се већ неко вријеме чини да новац само прође кроз руке.

Према астролошким тумачењима, четири знака сада улазе у период у којем могу да очекују бољу зараду, повољан договор или новац који стиже из извора на који су готово заборавили.

Јупитер је од краја јуна у Лаву, а овај транзит се у астрологији повезује са већим самопоуздањем, амбицијом и жељом да се направи нешто више.

Зато се код појединих знакова овај период тумачи као вријеме када се лакше отварају прилике за зараду и остварење финансијских планова. Уз то, ретроградни Уран доноси изненадне обрте, па новац може стићи кроз ситуацију коју нису планирали нити очекивали.

1. Рак

Раковима се у наредним данима отвара простор за финансијски помак, посебно кроз посао, договор или новац који је неко вријеме био на чекању.

Јупитер више није у Раку, већ је од 30. јуна у Лаву, па ову причу не треба везивати за то да Јупитер "ради само за вас".

Умјесто тога, фокус је на томе да оно што сте раније покренули сада може почети да даје конкретније резултате. Ако вам се укаже прилика за договор или додатну зараду, немојте је олако одбацити.

2. Ован

Овновима наредни дани доносе више покрета на финансијском плану. Могући су нови договор, додатни посао или прилика да зараде кроз нешто што већ знају да раде. Биће важно да не реагују импулсивно, нарочито када је ријеч о већим трошковима.

Ован који остане прибран може из овог периода изаћи са љепшим стањем на рачуну него што је очекивао.

3. Водолија

Водолије би могле да пронађу занимљив начин да постојећу идеју претворе у додатни приход. Посебно се издвајају послови преко интернета, продаја, рад са клијентима на даљину или нешто што могу да раде самостално.

Оно што је до јуче деловало као споредна идеја сада може добити много више простора. Водолија која се покрене може отворити врата новом извору зараде.

4. Стријелац

Стрелчеве у наредним данима може изненадити финансијска прилика која не долази класичним путем.

То може бити додатни посао, неочекивана понуда, поврат новца или договор који се дуго развлачио. Важно је да не журе са трошењем чим новац стигне.

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Оно што сада изгледа као мали добитак може бити почетак много корисније финансијске приче.

Новац се лијепи за 4 знака, али права вриједност овог периода није само у томе колико ће новца стићи, већ и како ћете га сачувати и искористити.

Ако вам се отвори нова прилика за зараду, немојте је одбацити из страха, али немојте ни трошити импулсивно. Једна добра одлука сада може бити почетак много стабилнијег финансијског периода, преноси Крстарица.