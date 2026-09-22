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Вриједи пробати: Ево зашто Рускиње тегле са зимницом умотавају у фолију

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22.09.2026 15:25

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Зимница
Фото: Pixabay

Поред тога што су изванредне домаћице, Рускиње брижљиво чувају трикове и савјете које су добиле од својих мајки и бака. Један од њих је и умотавање тегли са зимницом у најобичнију алумунијумску фолију, и за то имају добар разлог.

Припрема зимнице је дуг, скуп и сложен посао, и уз то захтјева довољно простран и мрачан шпајз за одлагање тегли са корнишонима, зимском салатом, зеленим парадајзом, ајваром и џемовима. Уколико немате оставу или је она мала и скучена, искористите трик руских домаћица и сваку теглу обмотајте алуминијумском фолијом. Наиме, обична кухињска фолија заправо боље чува зимницу и џемове у тегли од директне свјетлости него тамни ормарићи или шпајз.

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Стакло пропушта и директну и дифузну свјетлост. Чак и када се тегле чувају у задњем дијелу ормарића, мала количина свјетлости временом мијења садржај. Расол за краставчиће и другу киселу зимницу постаје мутан, поврће тамни, а понекад се на површини тегли са џемовима појави буђ. Фолија потпуно блокира свјетлост и ствара услове сличне подруму, чувајући боју, укус и квалитет џемова и зимнице много дуже.

Фолија продужава рок трајања зимнице

У теглама обмотаним фолијом, краставчићи и зелени парадајз дуже остају чврсти, а џем задржава природну боју. Першун не тамни и зимница изгледа свјеже као првог дана. Уз то, кад замотате тегле у фолију, она им омогућава да стоје и на полици, и код прозора, па чак и близу шпорета, јер њен рефлектујући слој спречава прегријавање садржаја.

Како фолија штити од температуре

Кад крене топлије вријеме тегле на прозорским даскама се лако загријавају, што може да доведе до ферментације и кварења. Тада се поклопци испупче, па компот или џем пропадну. Фолија дјелује као рефлектујућа баријера: тегла се спорије загријава и постепено хлади, смањујући ризик од кварења, нарочито код напитака и слатке зимнице.

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Уз то, етикете на тегли често отпадају, посебно у влажним подрумима. На фолији трагови маркера остају јасни, лијепак се боље држи, а етикете су видљиве на први поглед. Тако је много лакше разликовати џемове или киселу зимницу коју смо спремили претходне године.

Зашто тегле постају безбједније

Фолија даје благо текстурисану површину и чини да тегла буде мање клизава. Осим тога, кад тегле умотате у фолију, оне не звецкају по полицама, лакше их је помјерити, мања је шанса да напукну или да се оштете. Ово је одлична предност за све који често премјештају тегле.

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Како правилно умотати тегле

  • Фолију поставите мат страном ка споља, јер тако боље рефлектује свјетлост
  • Немојте превише затезати фолију, како се не би цијепала
  • Ако ређате тегле једну на другу, ставите мали лист фолије између њих ради стабилности

Ова једноставна метода омогућава чување зимнице без одлагања тегли у мрачне ормаре или подрум. Течност у теглама се неће замутити, а зимница се неће кварити. Фолија обмотана око тегли чини да чување зимнице буде практичније и сигурније.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

Зимница

алуминијска фолија

тегле

трикови

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