Вриједи пробати: Ево зашто Рускиње тегле са зимницом умотавају у фолију

Аутор:АТВ редакција
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Поред тога што су изванредне домаћице, Рускиње брижљиво чувају трикове и савјете које су добиле од својих мајки и бака. Један од њих је и умотавање тегли са зимницом у најобичнију алумунијумску фолију, и за то имају добар разлог.
Припрема зимнице је дуг, скуп и сложен посао, и уз то захтјева довољно простран и мрачан шпајз за одлагање тегли са корнишонима, зимском салатом, зеленим парадајзом, ајваром и џемовима. Уколико немате оставу или је она мала и скучена, искористите трик руских домаћица и сваку теглу обмотајте алуминијумском фолијом. Наиме, обична кухињска фолија заправо боље чува зимницу и џемове у тегли од директне свјетлости него тамни ормарићи или шпајз.
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Стакло пропушта и директну и дифузну свјетлост. Чак и када се тегле чувају у задњем дијелу ормарића, мала количина свјетлости временом мијења садржај. Расол за краставчиће и другу киселу зимницу постаје мутан, поврће тамни, а понекад се на површини тегли са џемовима појави буђ. Фолија потпуно блокира свјетлост и ствара услове сличне подруму, чувајући боју, укус и квалитет џемова и зимнице много дуже.
У теглама обмотаним фолијом, краставчићи и зелени парадајз дуже остају чврсти, а џем задржава природну боју. Першун не тамни и зимница изгледа свјеже као првог дана. Уз то, кад замотате тегле у фолију, она им омогућава да стоје и на полици, и код прозора, па чак и близу шпорета, јер њен рефлектујући слој спречава прегријавање садржаја.
Кад крене топлије вријеме тегле на прозорским даскама се лако загријавају, што може да доведе до ферментације и кварења. Тада се поклопци испупче, па компот или џем пропадну. Фолија дјелује као рефлектујућа баријера: тегла се спорије загријава и постепено хлади, смањујући ризик од кварења, нарочито код напитака и слатке зимнице.
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Уз то, етикете на тегли често отпадају, посебно у влажним подрумима. На фолији трагови маркера остају јасни, лијепак се боље држи, а етикете су видљиве на први поглед. Тако је много лакше разликовати џемове или киселу зимницу коју смо спремили претходне године.
Фолија даје благо текстурисану површину и чини да тегла буде мање клизава. Осим тога, кад тегле умотате у фолију, оне не звецкају по полицама, лакше их је помјерити, мања је шанса да напукну или да се оштете. Ово је одлична предност за све који често премјештају тегле.
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Ова једноставна метода омогућава чување зимнице без одлагања тегли у мрачне ормаре или подрум. Течност у теглама се неће замутити, а зимница се неће кварити. Фолија обмотана око тегли чини да чување зимнице буде практичније и сигурније.
(ЖенаБлиц)
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