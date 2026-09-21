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Трикови помоћу којих ће стари пешкири бити мекани као нови

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21.09.2026 20:28

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Бијели пешкири са црним пругама.
Фото: Pexels

Груби пешкири нису увијек знак да је вријеме за нове. Најчешће за њихову тврдоћу нису криви сами пешкири, већ начин на који их перемо и сушимо.

Превише детерџента, омекшивача, тврда вода, висока температура и препун бубањ временом могу да учине да влакна постану груба и изгубе ону пријатну мекоћу.

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Добра вијест је да им можете вратити мекоћу уз два састојка која већ имате у кухињи. Овај једноставан поступак користи се и као дио савјета за прање пешкира какви се често примјењују у хотелима.

Како да груби пешкири поново буду мекани

Дејан Димитров, генерални директор Лаундрихеап-а, наводи да прашак за пециво и алкохолно сирће могу да помогну када пешкири постану тврди и груби. Састојци се користе одвојено, а поступак је једноставан.

За сирће саветује да се око 250 мл белог сирћета дода у бубањ заједно са уобичајеном количином течног детерџента, након чега се пешкири перу и суше на уобичајен начин.

Друга могућност је прашак за пециво.

Према његовом савјету, осам кашика прашка за пециво може се помијешати са детерџентом прије прања. Идеја је да се током прања опусте влакна пешкира и уклоне наслаге које могу допринијети њиховој грубој текстури. Груби пешкири нису увијек знак да је вријеме за нове. Најчешће за њихову тврдоћу нису криви сами пешкири, већ начин на који их перемо и сушимо. Превише детерџента, омекшивача, тврда вода, висока температура и препун бубањ временом могу да учине да влакна постану груба и изгубе ону пријатну мекоћу.

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Да ли ће пешкири послије прања мирисати на сирће?

Не би требало. Мирис сирћета углавном нестаје током прања и сушења, па на пешкирима не остаје његов карактеристичан мирис. Бијело дестиловано сирће је притом лако доступно и релативно јефтино.

Још једно једноставно правило може направити разлику: пешкире је боље прати одвојено од одјеће. Тако се избјегава претрпавање бубња, а пешкири имају довољно простора да се добро оперу и исперу.

Како сложити пешкире да остану мекани и уредни

И начин на који их одлажете може бити важан. Пешкире немојте сабијати на полици, већ их сложите тако да остане довољно простора између њих, преноси Глас Српске.

За уредно слагање, пешкир прво преклопите по дужини, а затим га сложите у трећине. Тако ће заузети мање простора, а биће прегледно сложени и лако доступни када вам затребају.

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Најважније је ипак да их не остављате дуго мокре, да не претјерујете са детерџентом и да бубањ не буде препун. Управо те ситнице често направе највећу разлику између тврдог пешкира и оног који је пријатан и мекан на додир.

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Тагови :

Пешкири

веш машина

сирће

трикови

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