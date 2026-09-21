Успјешан пројекат "Мала башта" : Пет основних школа у Српској добило пластенике

Осим што су марљиве у школи, вриједне су и код куће, па вјерују да ће им узгој љековитог и медитеранског биља у новом пластенику бити лак и интересантан посао.

"Ми код куће садимо увијек кромпир, парадајз, краставац, а овај пластеник је само још један изазов", казао је ученица осмог разреда ОШ „Ћирило и Методије“ Теодора Јокић.

"Вољела бих да узгајам неко од зачинског биља, као нпр. Босиљак, рузмарин, оригано, за почетак", изјавила је ученица осмог разреда ОШ „Ћирило и Методије“ Јована Бабић.

Први школски пластенички радови почињу на прољеће. Директор школе каже да већ постоји план шта ће се тачно засијати у пластенику.

"Ја се морам прије свега захвалити Министарству на донацији пластеника од 50 квадрата , наша школска дјеца су већ упозната са пољопривредом , наша идеја је да од прољећа садимо медитеранско биље , то ће дјеци бити најинтересантније", директор ОШ“ Ћирило и Методије“ Саша Татић.

Свако ко има парче земље требало би да нешто на том парчету засије и засади, поручује ресорна министарка. План је да се пројекат „Мала башта“ прошири на читаву Српску.

"Зато што желимо да дјеца од најранијег узраста науче шта је здраво, шта је органска храна као и брига о биљци и пољопривреди. Времена су таква да се сви морамо враћати пољопривреди и схватити да смо ми аграрна земља и да пољопривреда мора опстати", казала је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић.

У наредном периоду основци ће добити и промотивни материјал и интерактивне сликовнице помоћу којих ће дјеца имати прилику да се упознају о органској производњи.

"У наставку ћемо видјети како ће се обезбиједити те саднице, кад крене садња биљака на прољеће , а тренутно нам је у плану постављање што више пластеника и да радимо на самој обуци дјеце односно на приказивању на који начин се те биљке узгајају", истакао је предсједник Националне асоцијације органских произвођача „Органско из Српске“ Милован Матић.

Едукатори ће бити искусни пољопривредни стручњаци. У плану су и посјете органским произвођачима како би основци што више, из примјера, научили о важности и узгоју здраве хране.