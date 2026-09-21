Познато кад ће Си Ђинпинг посјетити САД

Аутор:АТВ редакција
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Кинески предсједник Си Ђинпинг боравиће у државној посјети Сједињеним Америчким Државама од 23. до 25. септембра, на позив америчког предсједника Доналда Трампа, саопштило је данас кинеско Министарство спољних послова.
Портпарол кинеског Министарства спољних послова Гуо Ђиакун рекао је да ће Си и Трамп током посјете размијенити мишљења о питањима која се односе на односе Кине и САД, као и о свјетском миру и развоју, преноси Синхуа.
Гуо је навео да дипломатија на нивоу шефова држава има важну улогу у стратешком усмјеравању кинеско-америчких односа.
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"Кина је спремна да ради са америчком страном на обогаћивању садржаја конструктивних односа стратешке стабилности, унапређењу дијалога и сарадње, одговарајућем управљању разликама и континуираном доприносу добробити оба народа, као и миру, стабилности и просперитету у свијету", рекао је Гуо.
(ТАНЈУГ)
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