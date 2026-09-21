Мајка оставила бебу непознатој жени, па побјегла

Аутор:АТВ редакција
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Осамнаестогодишња мајка ухапшена је након што је, према наводима полиције, оставила своју једномјесечну бебу непознатој жени на аутобуском стајалишту, а затим побјегла Убером.
Карла Ибара (18) наводно је оставила бебу на аутобуском стајалишту јер више није жељела да се брине о дјетету, саопштила је полиција Сан Антонија.
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Инцидент се догодио прошле недјеље у центру Сан Антонија у Тексасу, када је Ибара пришла Џенифер Бенавидес и замолила је да јој позајми телефон.
Џенифер је почела да се диви беби, али ситуација је убрзо добила потпуно неочекиван обрт. Тинејџерка је почела да јој предаје документа свог сина, укључујући извод из матичне књиге рођених, документацију о здравственом осигурању и картицу социјалног осигурања.
Затим је упитала Џенифер да ли жели да узме дијете.
"Почела је да ми даје његов извод из матичне књиге рођених, Медицаид и картицу социјалног осигурања", испричала је Џенифер за КСАТ 12.
"Рекла ми је: 'Па, хоћеш ли га ти? Даћу га некоме, даћу га било коме'", навела је она.
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Покушавајући да помогне тинејџерки, Џенифер је понудила да њу и бебу одвезе до куће своје пријатељице у близини, за коју је вјеровала да би могла да им помогне.
Међутим, прије него што су стигле тамо, Ибара је побјегла Убером и оставила једномјесечног сина са Џенифер.
Након што су нахраниле и пресвукле бебу, Џенифер и њена пријатељица позвале су полицију Сан Антонија.
Ибара је ухапшена када се касније вратила у тај дио града.
Дијете је након инцидента повјерено на бригу рођацима.
Према полицији Сан Антонија, Ибара је наводно била одлучна да остави сина непознатој особи јер више није жељела да се брине о њему.
Тексас има такозвани Закон о сигурном уточишту, који родитељима под одређеним условима омогућава да новорођенче анонимно предају на за то одређеним мјестима без кривичноправних посљедица.
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Због тога се поставља питање зашто Ибара није искористила ту могућност.
Према подацима суда округа Бексар, оптужена је за напуштање и угрожавање дјетета уз намјеру да се врати.
Кауција јој је одређена у износу од око 5.233 британске фунте.
(Курир)
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