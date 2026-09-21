Претрес ћелије кавчанина који се тукао у затвору: Нађени му шприцеви, 100 таблета, стероиди...

Коментари:0
Током претреса собе у црногорском затвору Спуж, у којој борави притвореник Марио Милошевић са још једном особом, пронађено је више од 100 таблета, међу којима неколико врста стероида, шприцеви, као и тамнозелена материја за коју се сумња да је марихуана.
Како је Побједи незванично саопштено из полиције, недозвољене ствари упућене су у Форензички центар на вјештачење.
Претрес ћелије Милошевића обављен је у петак након инцидента који је иницирао овај притвореник, а што, како тврде извори из истраге, потврђују и снимци са видео-надзора, на којима се види да је ударио притвореника Радослава Гила Станишића, као и Игора Божовића, који се испречио између њих двојице како би спријечио даљи сукоб.
Иначе, сва тројица актера туче у Спужу означена су као припадници кавачког клана.
Како је саопштено из безбједносног сектора, Милошевић је више од двије године под посебним мјерама надзора из безбједносних разлога и искључиво шефови смјена су имали кључ од његове ћелије. Појашњено је да су шефови смена били задужени за отварање његове собе и приликом сваког изласка из ћелије, било за посјету, шетњу или друге активности, да га прате.
Након инцидента, Управа за извршење кривичних санкција донијела је одлуку да Милошевића и Зорана Кажића пошаље у казненичке ћелије због инцидента за време посјете.
Незванично је саопштено да је Милошевић насрнуо на Станишића, а онда се умијешао Божовић како би спријечио сукоб, а затим је и Кажић ударио Станишића. Службеници Управе за извршење кривичних санкција спријечили су даљи сукоб и раздвојили их.
Управа спушког затвора о инциденту је обавијестила Управу полиције, али се поводом сукоба у просторији за посјете нису оглашавали.
Иначе, Марио Милошевић је један од оптужених у предмету за убиство Миодрага Крушчића, рањавање новинарке Оливере Лакић и кријумчарење 554 килограма марихуане из Албаније у Црну Гору. У децембру прошле године првостепено је осуђен на 30 година затвора за убиство Радомира Ђуричковића.
Зоран Кажић се терети да је дио криминалне организације одговорне за убиство Подгоричанина Николе Станишића у августу 2020. године, Дамира Хоџића и Адиса Спахића и отмицу и убиство Мила Радуловића званог Капетан.
Игору Божовићу у јуну је Апелациони суд потврдио 13 година затвора за стварање криминалне организације и шверц дроге.
Радослав Гиле Станишић је ухапшен крајем августа по налогу Специјалног државног тужилаштва, због сумње да је учествовао у покушају убиства Игора Крстовића 28. јануара 2020. године у Зети.
(адриа)
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму