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Претрес ћелије кавчанина који се тукао у затвору: Нађени му шприцеви, 100 таблета, стероиди...

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21.09.2026 18:23

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Претрес ћелије кавчанина који се тукао у затвору: Нађени му шприцеви, 100 таблета, стероиди...
Фото: Facebook

Током претреса собе у црногорском затвору Спуж, у којој борави притвореник Марио Милошевић са још једном особом, пронађено је више од 100 таблета, међу којима неколико врста стероида, шприцеви, као и тамнозелена материја за коју се сумња да је марихуана.

Како је Побједи незванично саопштено из полиције, недозвољене ствари упућене су у Форензички центар на вјештачење.

Претрес ћелије Милошевића обављен је у петак након инцидента који је иницирао овај притвореник, а што, како тврде извори из истраге, потврђују и снимци са видео-надзора, на којима се види да је ударио притвореника Радослава Гила Станишића, као и Игора Божовића, који се испречио између њих двојице како би спријечио даљи сукоб.

Иначе, сва тројица актера туче у Спужу означена су као припадници кавачког клана.

Како је саопштено из безбједносног сектора, Милошевић је више од двије године под посебним мјерама надзора из безбједносних разлога и искључиво шефови смјена су имали кључ од његове ћелије. Појашњено је да су шефови смена били задужени за отварање његове собе и приликом сваког изласка из ћелије, било за посјету, шетњу или друге активности, да га прате.

Након инцидента, Управа за извршење кривичних санкција донијела је одлуку да Милошевића и Зорана Кажића пошаље у казненичке ћелије због инцидента за време посјете.

Незванично је саопштено да је Милошевић насрнуо на Станишића, а онда се умијешао Божовић како би спријечио сукоб, а затим је и Кажић ударио Станишића. Службеници Управе за извршење кривичних санкција спријечили су даљи сукоб и раздвојили их.

Управа спушког затвора о инциденту је обавијестила Управу полиције, али се поводом сукоба у просторији за посјете нису оглашавали.

Иначе, Марио Милошевић је један од оптужених у предмету за убиство Миодрага Крушчића, рањавање новинарке Оливере Лакић и кријумчарење 554 килограма марихуане из Албаније у Црну Гору. У децембру прошле године првостепено је осуђен на 30 година затвора за убиство Радомира Ђуричковића.

Зоран Кажић се терети да је дио криминалне организације одговорне за убиство Подгоричанина Николе Станишића у августу 2020. године, Дамира Хоџића и Адиса Спахића и отмицу и убиство Мила Радуловића званог Капетан.

Игору Божовићу у јуну је Апелациони суд потврдио 13 година затвора за стварање криминалне организације и шверц дроге.

Радослав Гиле Станишић је ухапшен крајем августа по налогу Специјалног државног тужилаштва, због сумње да је учествовао у покушају убиства Игора Крстовића 28. јануара 2020. године у Зети.

(адриа)

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Тагови :

Кавачки клан

Туча

Подгорица

Црна Гора

Затвор

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