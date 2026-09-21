Цијене нафте у паду

Цијене нафте на свјетском тржишту и данас су у паду, пише амерички дневник "Волстрит журнал".

У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте мања за 3,8 одсто и сада износи 96,49 долара по барелу.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора пала за 3,1 одсто и износи 100,65 долара по барелу.

Шеф америчке Централне команде адмирал Бред Купер изјавио је током викенда да је током претходне двије седмице количина нафте и терета који пролазе кроз Ормуски мореуз на највишем нивоу у протеклих шест мјесеци.