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Цијене нафте у паду

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21.09.2026 18:52

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијене нафте на свјетском тржишту и данас су у паду, пише амерички дневник "Волстрит журнал".

У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте мања за 3,8 одсто и сада износи 96,49 долара по барелу.

У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора пала за 3,1 одсто и износи 100,65 долара по барелу.

Шеф америчке Централне команде адмирал Бред Купер изјавио је током викенда да је током претходне двије седмице количина нафте и терета који пролазе кроз Ормуски мореуз на највишем нивоу у протеклих шест мјесеци.

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Тагови :

цијена

Нафта

берза

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