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Европска држава дијели грађанима новчану помоћ за храну

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21.09.2026 19:40

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Европска држава дијели грађанима новчану помоћ за храну
Фото: Envato/AtlasComposer

Италијански министри пољопривреде, рада и финансија представили су данас јавности усвојени пакет помоћи грађанима за двије наредне године.

На основу овог пакета ће преко посебне картице бити исплаћено по 500 евра годишње за куповину прехрамбених производа за 1,18 милиона домаћинстава са ниским приходима.

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Државни буџет Италије је за "Картицу посвећену теби" већ предвидио 500 милиона евра за 2026. и још 500 милиона за 2027. годину, преноси "Соле 24 Оре".

Корисници неће морати да подносе захтјев, већ ће их на основу доступних података идентификовати италијански Национални институт за социјално осигурање (ИНПС) и национално удружење општина (АНЦИ).

Картица ће бити достављена новим корисницима, док ће постојећи корисници добити аутоматску допуну.

Поменута картица може да се користи за куповину широког спектра прехрамбених производа, осим алкохолних пића.

За 2026. и 2027. годину укинута је могућност кориштења картице за куповину горива, која је постојала у првим верзијама програма.

Италијански министар пољопривреде Франческо Лолобриђида рекао је да је фокус на прехрамбеним производима имао позитиван ефекат и на домаће произвођаче.

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Према његовим наводима, око 90 одсто корисника картице временом се опредијелило за прехрамбене производе произведене у Италији.

Укупна улагања државе у овај програм у периоду од 2023. до 2027. године премашиће 2,7 милијарди евра.

(Танјуг)

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Тагови :

Италија

Европа

Помоћ

Храна

Новчана помоћ

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