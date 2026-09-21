21. септембар - Међународни дан мира

Аутор:АТВ редакција
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Мир нема цијену, а то најбоље знају они који се сјећају несреће коју рат доноси. И док се у свијету ломе копља, у Републици Српској се чује: Не поновило се никада и никоме. Овдје је мир плаћен животима.
"За сада је добро, па шта ће бити то не знамо","Па имали смо два ослобођења ваљда живимо у миру","Некоме није стало до овог мира. А ми смо друго. Који смо по некога изгубили за овај мир. И чувамо овај мир и пазимо овај мир"
На дан мира у БиХ готово нико да том дану да на значају. Можда зато што се свако мало зазвецка оружјем, или ратним симболима подсјети на несрећу деведесетих година.
"Имате свјетску димензију мира, можда регионалну и националну како се осјећа стање мира на неком амбијенту гдје живимо и они су сви повезани. Ми живимо у таквом амбијенту гдје мир није само одсуство рата, мир подразумијева једну ширу димензију", истакао је омбудсман БиХ Невенко Врањеш.
Како у свијету одмјеравају снаге, чујемо само путем медија. И ту је потребан опрез.
"Океј је информисати се али није океј стално провјеравати и пратити црну хронику, жуту штампу дешавања у свијету углавном су негативна, преносе негативне информације јер имају већу гледаност тако да ми сами морамо бирати шта ћемо упијати", истакао је психолог Данило Цигановић.
Заговорници људских права кажу да је људски живот изнад свега, па и мира. Психолози савјетују унутрашњи мир. Али грађани, барем на овим просторима добро знају- мир је непроцјењив али и непредвидив.
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