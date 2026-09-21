Возило ЕУФОР-а ударило аутобус и наставило вожњу

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На магистралном путу М-17, на дионици између Бијеле и Салаковца, сјеверно од Мостара, данас, 21. септембра, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали возило ЕУФОР-а и аутобус македонских регистарских ознака.
Информација о несрећи потврђена је из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона (МУП ХНК).
Према информацијама МУП-а ХНК, саобраћајна несрећа догодила се око 14:15 сати. У несрећи није било повријеђених особа, а саобраћај на овој дионици је након догађаја нормализован.
Према информацијама којима располаже Херцеговина.инфо, возило ЕУФОР-а ударило је у аутобус, након чега је наставило вожњу, док је аутобус остао на магистралној цести.
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