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Возило ЕУФОР-а ударило аутобус и наставило вожњу

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21.09.2026 18:37

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Возило ЕУФОР-а ударило аутобус и наставило вожњу

На магистралном путу М-17, на дионици између Бијеле и Салаковца, сјеверно од Мостара, данас, 21. септембра, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовали возило ЕУФОР-а и аутобус македонских регистарских ознака.

Информација о несрећи потврђена је из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона (МУП ХНК).

Према информацијама МУП-а ХНК, саобраћајна несрећа догодила се око 14:15 сати. У несрећи није било повријеђених особа, а саобраћај на овој дионици је након догађаја нормализован.

Према информацијама којима располаже Херцеговина.инфо, возило ЕУФОР-а ударило је у аутобус, након чега је наставило вожњу, док је аутобус остао на магистралној цести.

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Тагови :

ЕУФОР

Саобраћајна незгода

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