Дјевојке ухапшене због вршњачког насиља: Снимале понижавање, па објавиле на друштвеним мрежама

Аутор:АТВ редакција
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Четири дјевојке ухапшене су у Загребу због сумње да су јавно понижавале двије друге дјевојке.
Према информацијама до којих је дошао Индекс, све је почело због сумње да је једна од дјевојака била у вези с дечком једне од осумњичених, док су другу оптужиле да је лоше говорила о њима.
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Према наводима из истраге, дјевојке су своје жртве пратиле по граду, пресретале их возилима и присилиле их да клекну и моле за опроштај. Све су снимале, а снимке малтретирања касније су објављене на друштвеним мрежама.
Напад је, како наводи исти медиј, почео на окретишту трамваја код Јадранског моста, а потом се наставио Савском цестом и другим дијеловима града. Двије дјевојке покушале су побјећи трамвајем, али су их осумњичене наставиле пратити возилима.
Током криминалистичког истраживања утврђено је да су осумњичене починиле кривично дјело насилничког понашања. Три дјевојке пријављене су и због повреде приватности дјетета, јер су спорне снимке шириле на друштвеним мрежама.
Кључан доказ у истрази биле су управо снимке објављене на друштвеним мрежама, на којима се могу идентификовати и осумњичене и њихове жртве.
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Према пријави, дјевојке ће одговарати за насилничко понашање јер су на јавном мјесту своје жртве довеле у понижавајући положај, а снимке таквог понашања учиниле доступним већем броју људи. За то кривично дјело пријети им до три године затвора, док је за повреду приватности дјетета предвиђена казна до двије године затвора.
Суд је осумњичене пустио да се бране са слободе, али им је изрекао забрану успостављања контакта са жртвама.
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