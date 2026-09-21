Logo

Дјевојке ухапшене због вршњачког насиља: Снимале понижавање, па објавиле на друштвеним мрежама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 19:13

Коментари:

0
Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Фото: Pixabay/lechenie-narkomanii

Четири дјевојке ухапшене су у Загребу због сумње да су јавно понижавале двије друге дјевојке.

Према информацијама до којих је дошао Индекс, све је почело због сумње да је једна од дјевојака била у вези с дечком једне од осумњичених, док су другу оптужиле да је лоше говорила о њима.

Волан

Регион

Покушала да изађе са паркинга, па слупала шест аутомобила

Понижавање снимале и објавиле на друштвеним мрежама

Према наводима из истраге, дјевојке су своје жртве пратиле по граду, пресретале их возилима и присилиле их да клекну и моле за опроштај. Све су снимале, а снимке малтретирања касније су објављене на друштвеним мрежама.

Напад је, како наводи исти медиј, почео на окретишту трамваја код Јадранског моста, а потом се наставио Савском цестом и другим дијеловима града. Двије дјевојке покушале су побјећи трамвајем, али су их осумњичене наставиле пратити возилима.

Током криминалистичког истраживања утврђено је да су осумњичене починиле кривично дјело насилничког понашања. Три дјевојке пријављене су и због повреде приватности дјетета, јер су спорне снимке шириле на друштвеним мрежама.

Кључан доказ у истрази биле су управо снимке објављене на друштвеним мрежама, на којима се могу идентификовати и осумњичене и њихове жртве.

Нафта

Економија

Цијене нафте у паду

Пријети им затворска казна

Према пријави, дјевојке ће одговарати за насилничко понашање јер су на јавном мјесту своје жртве довеле у понижавајући положај, а снимке таквог понашања учиниле доступним већем броју људи. За то кривично дјело пријети им до три године затвора, док је за повреду приватности дјетета предвиђена казна до двије године затвора.

Суд је осумњичене пустио да се бране са слободе, али им је изрекао забрану успостављања контакта са жртвама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

хапшење

вршњачко насиље

Коментари (0)

Прочитајте више

кречење зидова бијело креч боја

Регион

Човјеку за кречење дневног боравка тражили 1.500 евра: У цијену урачунали и покривање намјештаја

1 ч

0
Двије особе погинуле: Ухапшен возач камиона који је изазвао удес код Смедерева

Србија

Двије особе погинуле: Ухапшен возач камиона који је изазвао удес код Смедерева

1 ч

0
Возило ЕУФОР-а ударило аутобус и наставило вожњу

Друштво

Возило ЕУФОР-а ударило аутобус и наставило вожњу

1 ч

0
Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Свијет

Мајка оставила бебу непознатој жени, па побјегла

2 ч

0

Више из рубрике

Волан управљач дио је управљачког система моторних возила који се користи за усмјеравање возила

Регион

Покушала да изађе са паркинга, па слупала шест аутомобила

1 ч

0
кречење зидова бијело креч боја

Регион

Човјеку за кречење дневног боравка тражили 1.500 евра: У цијену урачунали и покривање намјештаја

1 ч

0
Претрес ћелије кавчанина који се тукао у затвору: Нађени му шприцеви, 100 таблета, стероиди...

Регион

Претрес ћелије кавчанина који се тукао у затвору: Нађени му шприцеви, 100 таблета, стероиди...

2 ч

0
Лопови пљачкали гробља: Однијели статуе, вазе, фењере

Регион

Лопови пљачкали гробља: Однијели статуе, вазе, фењере

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

28

Трикови помоћу којих ће стари пешкири бити мекани као нови

20

21

Познато кад ће Си Ђинпинг посјетити САД

20

09

Научници из Русије развили уређај који уклања 99 одсто прашине

20

03

Теодоровић за АТВ: ''Екипа заслужна за моје голове''

20

00

21. септембар - Међународни дан мира

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима