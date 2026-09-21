Двије особе погинуле: Ухапшен возач камиона који је изазвао удес код Смедерева

Аутор:АТВ редакција
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Младић (27) из Јагодине, који је управљао теретним возилом, ухапшен је због сумње да је данас изазвао тешку саобраћајну несрећу код Смедерева, у близини мјеста Колари, у којој су двије особе изгубиле живот, сазнаје Телеграф.
Како наводи Телеграф, тестирањем је утврђено да је 27-годишњи возач теретњака у тренутку удеса управљао возилом под дејством марихуане.
До стравичног судара дошло је на ауто-путу у смјеру ка Нишу, када су се сударили теретно и путничко возило. Од силине удара, теретњак се преврнуо, док је путнички аутомобил потпуно уништен, а двије особе које су се у њему налазиле страдале су на лицу мјеста.
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Слике ужаса са ауто-пута: Двоје мртвих, ауто спљоштен, километарске колоне
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Смедереву, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати. Терете га за извршење кривичног дјела тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужиоцу.
На овој дионици ауто-пута саобраћај је сатима био у потпуном прекиду, усљед чега су се створиле километарске колоне у смјеру ка југу. Увиђај је завршен, а рад на рашчишћавању и потпуној нормализацији саобраћаја је у току.
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