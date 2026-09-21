Слике ужаса са ауто-пута: Двоје мртвих, ауто спљоштен, километарске колоне

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе изгубиле су живот у стравичној саобраћајној несрећи која се данас, око 12 часова, догодила на ауто-путу Београд–Ниш, у близини мјеста Колари.
До трагедије је дошло када су се под још неразјашњеним околностима сударили путничко и теретно возило.
Према незваничним информацијама, претпоставља се да је теретно возило ударило у аутомобил, при чему је задњи крај путничког возила у потпуности смрскан.
Од силине удара, теретњак се преврнуо на коловоз, док је путнички аутомобил потпуно уништен. Два путника која су се налазила у аутомобилу преминула су на лицу мјеста од задобијених повреда, а љекарске екипе Хитне помоћи могле су само да констатују смрт.
На мјесту несреће призор је језив — дијелови возила расути су по коловозу, а саобраћај на овој дионици је у потпуности обустављен.
Због блокаде се на ауто-путу у смјеру ка Нишу формирају километарске колоне, па се возачима савјетује огромно стрпљење или коришћење алтернативних путних праваца.
Припадници саобраћајне полиције и надлежни тужилац налазе се на терену гдје врше увиђај како би се утврдиле све околности и тачан узрок ове тешке несреће. Екипе хитних служби ангажоване су на расчишћавању терена како би се саобраћај што прије нормализовао.
(Телеграф)
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