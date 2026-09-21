Logo

Слике ужаса са ауто-пута: Двоје мртвих, ауто спљоштен, километарске колоне

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 14:32

Коментари:

0
Слике ужаса са ауто-пута: Двоје мртвих, ауто спљоштен, километарске колоне
Фото: Instagram / Printscreen/ 192_rs

Двије особе изгубиле су живот у стравичној саобраћајној несрећи која се данас, око 12 часова, догодила на ауто-путу Београд–Ниш, у близини мјеста Колари.

До трагедије је дошло када су се под још неразјашњеним околностима сударили путничко и теретно возило.

Према незваничним информацијама, претпоставља се да је теретно возило ударило у аутомобил, при чему је задњи крај путничког возила у потпуности смрскан.

Од силине удара, теретњак се преврнуо на коловоз, док је путнички аутомобил потпуно уништен. Два путника која су се налазила у аутомобилу преминула су на лицу мјеста од задобијених повреда, а љекарске екипе Хитне помоћи могле су само да констатују смрт.

На мјесту несреће призор је језив — дијелови возила расути су по коловозу, а саобраћај на овој дионици је у потпуности обустављен.

Због блокаде се на ауто-путу у смјеру ка Нишу формирају километарске колоне, па се возачима савјетује огромно стрпљење или коришћење алтернативних путних праваца.

Припадници саобраћајне полиције и надлежни тужилац налазе се на терену гдје врше увиђај како би се утврдиле све околности и тачан узрок ове тешке несреће. Екипе хитних служби ангажоване су на расчишћавању терена како би се саобраћај што прије нормализовао.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

ауто-путеви

Србија

трагедија

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Крвави рођендан: Маскирани мушкарци џипом улетјели на славље и звјерски претукли тројицу мушкараца!

6 ч

0
ротација ротације трептачи полиција возило

Србија

Тешка незгода: Аутом ударио баку (72) па побјегао, жена преминула на лицу мјеста

23 ч

0
Чарапе са ликом Ратка Младића производиле се у Турској, реаговало министарство

Србија

Чарапе са ликом Ратка Младића производиле се у Турској, реаговало министарство

1 д

4
Амерички генерал пратио вјежбу Војске Србије уз Дрину

Србија

Амерички генерал пратио вјежбу Војске Србије уз Дрину

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Венеција разматра повећање туристичке улазнице, ево за колико

14

48

Земљотрес јачине пет степени погодио Турску

14

46

Меморијал "Младен Жижовић": Учествују Радник, Борац, Зрињски и Војводина

14

45

Клинца угризла змија док је покушао да је ухвати, није му први пут

14

43

У овој европској земљи плате прелазе 7.000 евра, а фали им радника: Који су услови

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима