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Крвави рођендан: Маскирани мушкарци џипом улетјели на славље и звјерски претукли тројицу мушкараца!

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21.09.2026 08:03

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У насељу Гроцка код Београда ноћас се догодио незапамћен инцидент када је група маскираних хулигана прекинула рођенданско славље и брутално претукла тројицу мушкараца који су били гости на журки, сазнаје "Телеграф.рс".

Према нашим сазнањима, најдебљи крај извукао је Г.П., који је задобио тешке тjелесне повреде опасне по живот - прелом лобање и нагњечење мозга. Друга двојица мушкараца прошла су са лакшим тjелесним повредама.

Драма се одиграла у дворишту породичне куће док је дјевојка славила рођендан са својим друштвом. У једном тренутку, пред кућу је стигао џип из којег је истрчала група мушкараца са фантомкама на главама, наоружана дрвеним моткама и металним палицама.

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"Дошли су џипом, улетјели у двориште и без икаквог разлога или повода насрнули на тројицу мушкараца који су се затекли напољу и почели зверски да их туку - наводи извор близак истрази, преносећи ријечи видно потресене слављенице.

Дјевојка која је организовала славље на срећу није повређена, али су сцене бруталног насиља шокирале све присутне.

О овом језивом догађају одмах је обавјештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду. Полиција интензивно трага за нападачима и ради на расветљавању свих околности и мотива овог напада, пише Телеграф.

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Тагови :

Полиција

Србија

Туча

Београд

рођендан

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