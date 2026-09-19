Чопор паса луталица напао жену испред школе и изуједао је по ногама!

Аутор:АТВ редакција
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Жена средњих година из Прокупља задобила је више уједа у предјелу лијеве бутине од паса луталица који су је напали. Како је потврдила, да није било пролазника, питање је како би прошла.
Све се догодило у четвртак, 17. септембра, у предвечерњим сатима, када је пролазила тротоаром уз двориште Основне школе „9. октобар“.
"Носила сам торбу. Волим животиње и никада се нисам плашила паса, заиста. Сада су ми пришла два, па им се придружило још неколико који су дотрчали из дворишта школе. Један ме је ујео, али заиста из чиста мира за ногу, а онда сам и ја почела да се браним и сви су насрнули на мене. Истрчали су из оних кафића људи, а један младић који је био са дјевојком покушао је да ми помогне, па су и њега напали", прича она још увијек под јаким утиском онога што се догодило.
Додаје да су након одређеног времена грађани успјели да растјерају псе, а она је завршила у Хитној служби Дома здравља Прокупље, те након тога у Општој болници Прокупље.
"Могло је да буде и неко дијете и не смијем да помислим шта би се десило", додаје жена, која је на кућном лијечењу.
Проблем напуштених паса један је од горућих проблема у граду, а апели грађана да се нешто уради по том питању за сада се не рјешавају, јер тек треба да се направи прихватилиште за ове псе. У току је јавна набавка за избор извођача радова, преноси Курир
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