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Огласио се МУП о информацији да је дијете донијело пиштољ у школу и да је имао списак за одстрел

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18.09.2026 20:20

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су М. Ј. (1979) из овог града, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело изазивање панике и нереда, док је против Б. И. (1973) из овог града, осумњиченог за исто кривично дјело, поднијета кривична пријава у редовном поступку.

М. Ј. се сумњичи да је јуче са свог профила на друштвеним мрежама дијелио неистините информације да је малољетни ученик једне средње нишке школе донио пиштољ у школу и да има списак за одстрел, што је изазвало узнемирење родитеља и ученика.

Ђорђе Савић

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Ову објаву је, како се сумња, преузео са профила Б. И. који је био доступан мањем броју људи.

М. Ј. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен основном јавном тужиоцу у Нишу.

(Телеграф)

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МУП Србије

Ниш

Школа

пријетња

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